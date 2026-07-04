نظارت ویژه وزارت بهداشت بر ارائه خدمات درمانی در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا، سیدحسین حاجی‌میرزایی اظهار کرد: با هدف حفظ آمادگی کامل نظام سلامت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به شرکت‌کنندگان در این مراسم، مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت طی مکاتبه‌ای با معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بر اتخاذ تمهیدات لازم و انجام بازدیدهای مستمر از مراکز درمانی تأکید کرده است.

وی افزود: در این ابلاغیه، بر تأمین و آماده‌باش نیروی انسانی مورد نیاز شامل پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان حوزه درمان، تأمین تجهیزات پزشکی، دارو، اقلام مصرفی و سایر امکانات مورد نیاز برای پاسخگویی مناسب به مراجعان تأکید شده است.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف شده‌اند ضمن پایش مستمر وضعیت مراکز درمانی، آمادگی لازم را برای ارائه خدمات درمانی مطلوب، ایمن و به‌موقع فراهم کنند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، حاجی‌میرزایی همچنین از اجرای برنامه نظارتی ویژه در مراکز درمانی پایتخت خبر داد و گفت: اداره نظارت بر درمان معاونت درمان وزارت بهداشت از روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه تا دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، بازدیدهای مستمر و شبانه‌روزی از مراکز درمانی سطح شهر تهران را در دستور کار قرار داده است.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: تمامی ظرفیت‌های حوزه درمان و نظارت برای خدمت‌رسانی مناسب، پاسخگویی به نیازهای احتمالی و حفظ آمادگی مراکز درمانی در طول برگزاری این مراسم به کار گرفته خواهد شد تا خدمات درمانی بدون وقفه و با بالاترین سطح کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.

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