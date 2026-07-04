هشدار نارنجی برای شمال غرب کشور
سازمان هواشناسی نسبت به تشدید رگبار باران و وزش باد شدید در شمال غربی کشور و افزایش ارتفاع امواج در جنوب ایران تا ۱.۵ متر هشدار داد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد تگرگ از بعد از ظهر شنبه (۱۳ تیر) در شمال آذربایجان شرقی و یک شنبه (۱۴ تیر) در شمال و شرق آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی و اردبیل پیشبینی میشود.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد آورده است: از بعدازظهر یکشنبه تا پنجشنبه (۱۴ تا ۱۸ تیر) افزایش بیشینه سرعت وزش باد تا محدوده ۲۰ تا ۲۶ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا ۱ تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و جمعه (۱۹ تیر) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان و بوشهر در خلیج فارس رخ خواهد داد.