به گزارش ایلنا به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در یادداشت حسین افشین آمده است:

ملت بزرگ ایران در سوگ وداع با رهبری فرزانه، مجاهدی نستوه و سکاندار مقتدر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره) نشسته‌اند؛ وداعی که قلب‌ها را می‌فشارد و اندیشه‌ها را به تأمل وامی‌دارد. این سوگ، تلخ است و بار سنگین مسئولیت عظیم، اما میراث این دوران سترگ زعامت، برای همیشه بر تارک ایران اسلامی خواهد درخشید.

همه ما در طول این سال‌ها به خوبی شاهد بودیم که در پرتو هدایت‌های روشنگرانه رهبر شهید، حوزه علم و فناوری و فعالیت‌های نخبگان، همواره مورد توجه و تأکید بوده است. نگاه ژرف و دوراندیشانه ایشان، علم را نه تنها ابزاری برای پیشرفت مادی، بلکه سرمایه‌ای ارزشمند برای اقتدار معنوی و استقلال حقیقی یک ملت می‌دانست. بیانات نغز و راهگشای ایشان، همواره عطر دل‌انگیز دانایی و شوق بالندگی علمی را در جامعه منتشر می‌ساخت.

رهبر شهید ما، نخبگان را چشم و چراغ جامعه و موتور محرک پیشرفت و نوآوری قلمداد می‌کردند و این باور، در تار و پود سیاست‌گذاری‌های کلان کشور تنیده شد؛ از تأسیس و حمایت از بنیاد ملی نخبگان، تا تدوین سندهای راهبردی در حوزه فناوری‌های نوین و اولویت‌بخشی به پژوهش‌های کاربردی.

با وجود تلاش‌های کشورهای متخاصم برای سد کردن مسیر پیشرفت علمی ایران، رهبر شهید، با تدبیر و درایت، گام‌هایی بلند در راستای خودکفایی علمی و دستیابی به دانش‌های بومی برداشتند. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه پارک‌های علم و فناوری و تشویق نخبگان به حضور فعال در عرصه‌های تولید علم و فناوری، از جمله دستاوردهای ملموسی است که نام و یاد ایشان را در تاریخ علم و فناوری ایران جاودانه خواهد ساخت و این، تنها بخشی از میراث ماندگار ایشان است.

ابعاد شخصیتی و سیره نورانی رهبر شهید، گوهری یگانه بود که جلوه‌های آن، همگان را به تحسین وامی‌داشت. صلابت در مواجهه با چالش‌ها، استقامت در مسیر حق، شجاعت در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز، دلسوزی عمیق نسبت به اقشار مختلف مردم و بصیرت نافذ در شناخت مقتضیات زمان، از ویژگی‌های بارز ایشان بود. ایشان، نه تنها یک رهبر سیاسی، بلکه یک عالم ربانی، یک عارف ژرف‌اندیش و یک معلم اخلاق بودند که سیره عملی‌شان، تجسمی از زهد، تقوا، ساده‌زیستی و خدمت بی‌منت به خلق خدا بود.

رهاوردهای دوران زعامت رهبر شهید برای ایران اسلامی، فراتر از شمارش و وصف است؛ ایستادگی بی‌بدیل در برابر استکبار جهانی، حفظ تمامیت ارضی و عزت ملی، ارتقای شایسته جایگاه ایران در منطقه و جهان، توسعه زیرساخت‌های علمی و حیاتی کشور و مهم‌تر از همه، حفظ و تقویت هویت ایرانی- اسلامی ملت، از جمله این دستاوردهای گرانبهاست.

امروز، در این لحظه وداع، غمگین اما با عزمی راسخ عهد می‌بندیم که راه ایشان را با صلابت و استواری ادامه دهیم. درس‌های بصیرت، استقامت و خودباوری که از ایشان آموختیم، چراغ راه ما در پیمودن مسیر پر فراز و نشیب آینده خواهد بود.

میراث علم و فناوری که مورد تأکید ایشان بود، سرآغاز جهش‌های بزرگ‌تر برای ایران عزیز خواهد بود و ما با اتکا به خداوند متعال و با الهام از سیره و اندیشه‌های ناب رهبر شهید، در سنگر علم و فناوری، با گام‌های استوارتر این مسیر را دنبال خواهیم کرد، تا با اهتمام هرچه بیشتر به حمایت از نخبگان، ایران را به اوج قله‌های پیشرفت و سعادت برسانیم؛ این میراث سرفرازی و اقتدار علمی تا همیشه ماندگار است...

حسین افشین

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

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