به گزارش ایلنا، علیرضا ابراهیمی، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش مازندران، اعلام کرد این خرس ۱۸ تا ۲۰ ساله بر اثر اصابت گلوله دچار آسیب نخاعی شده و توانایی حرکت با اندام‌های عقب را از دست داده است. همچنین تصاویر رادیولوژی، وجود حدود ۲۰ ساچمه را در بخش‌های مختلف بدن حیوان نشان می‌دهد.

تیم دامپزشکی سازمان حفاظت محیط زیست با بررسی نتایج معاینات و آزمایش‌ها، برنامه درمانی شامل کنترل درد، درمان زخم‌های عفونی و پایش مستمر را برای ادامه مراقبت در مرکز بازتوانی سمسکنده به‌روزرسانی کردند.

ابراهیمی با اشاره به احتمال بسیار ضعیف بهبودی کامل و بازگشت عملکرد حرکتی حیوان، تأکید کرد که شناسایی و برخورد قانونی با عاملان این تیراندازی غیرمجاز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

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