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فعالیت ۲۴ ساعته مترو تا پایان برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

فعالیت ۲۴ ساعته مترو تا پایان برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید
کد خبر : 1808359
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام اینکه از ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح امروز شنبه مترو تهران فعالیت خود را برای انتقال زائران به سمت مصلی آغاز کرده است، گفت: فعالیت مترو تا پایان برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به صورت ۲۴ ساعته خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  محسن هرمزی تصریح کرد: ۱۶۵ رام قطار در خطوط مترو در حال فعالیت هستند و سرفاصله قطار‌ها در این ایام کمتر از پنج دقیقه است.

هرمزی با بیان اینکه تمام ایستگاه‌های مترو بجز ایستگاه‌های شهید بهشتی و مصلی در خط یک و ایستگاه میرزای شیرازی در خط ۳ در حال ارائه خدمت هستند، خاطرنشان کرد: تمام سیستم‌های سرمایشی قطار‌ها جهت رفاه حال شهروندان و هموطنان فعال است.

هرمزی همچنین با اشاره به فعالیت سه هزار و ۵۹۷ دستگاه اتوبوس برای خدمت‌رسانی به مردم، تصریح کرد: هزار و ۴۰۰ دستگاه ون نیز برای انتقال زائران در حال خدمات‌رسانی هستند.

وی افزود: اتوبوس‌ها و ون‌ها از ساعت چهار صبح امروز زائران را از پارکینگ‌های پیش‌بینی شده در ۱۴ ورودی پایتخت، ایستگاه‌های مترو تعیین شده و نقاط مختلف تهران منتقل می‌کنند و تا ساعتی پس از مراسم جهت بازگشت مردم فعال خواهند بود.


معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های ترافیکی تا شعاع ۱.۵ کیلومتری مصلی امام خمینی (ره) تردد هرگونه وسایل نقلیه در این محدوده ممنوع است و عزاداران باید این مسیر را پیاده طی کنند؛ البته تعدادی ون برای انتقال معلولان و سالمندان در این مسیر پیش‌بینی شده است.

 

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