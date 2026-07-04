اعلام مراکز اسکان زائران در شمال، جنوب، شرق و غرب پایتخت

به گزارش ایلنا، با آغاز مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب و پیش‌بینی حضور گسترده زائران از سراسر کشور در تهران، مدیریت شهری پایتخت تمهیدات ویژه‌ای را برای اسکان و رفاه مهمانان این مراسم در نظر گرفته است. بر همین اساس، ده‌ها مرکز اسکان در مناطق مختلف شهر تجهیز و آماده بهره‌برداری شده‌اند تا بخشی از نیازهای اقامتی زائران را پاسخ دهند.

این مراکز در قالب بوستان‌ها، فرهنگسراها، مجموعه‌های ورزشی، مراکز خدماتی و فضاهای عمومی شهر پیش‌بینی شده‌اند و امکاناتی همچون محل استقرار و استراحت، حمام، سرویس بهداشتی و توزیع آب و غذای سرد را در اختیار زائران قرار می‌دهند. همچنین برای سهولت دسترسی، اطلاعات مکانی هر مرکز از طریق کدهای QR در اختیار شهروندان و زائران قرار گرفته است.

در جنوب تهران مراکزی همچون فرهنگسرای بهمن، بوستان شهید کاظمی، بوستان جانبازان، ورزشگاه شهید مقدم، ایوان ری، پارکینگ متروی جوانمرد، فرهنگسرای رازی، بوستان رازی، بوستان آزادگان، بهشت زهرا(س)، بوستان ولایت، میدان تره‌بار مرکزی و بوستان بعثت برای اسکان زائران آماده شده‌اند.

در محدوده مرکز تهران پارک شهر، مجموعه ورزشی توحید، حسینیه فاطمه الزهرا و اراضی عباس آباد نیز میزبان زائران خواهند بود. در شرق تهران نیز فرهنگسرای اشراق، بوستان سرخه‌حصار و مجموعه آرش میراسماعیلی به عنوان مراکز اسکان در نظر گرفته شده‌اند. در غرب پایتخت نیز مجموعه ایران‌مال، پارک ارم، بوستان نهج‌البلاغه، بوستان طبیعت، بوستان ریما، بوستان پردیسان و مجموعه‌های مستقر در بوستان جنگلی چیتگر پذیرای زائران خواهند بود.

همچنین در شمال و شمال شرق تهران، نمایشگاه بین‌المللی، دانشگاه عباسپور، پایانه شرق، بوستان ملت، بوستان پلیس، یاس فاطمی شمالی و جنوبی و مقبره شهدای ولایت از جمله مراکز پیش‌بینی‌شده برای اسکان زائران هستند.

در بخش دیگری از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تعدادی از مراکز به صورت اختصاصی برای بانوان تجهیز شده‌اند. مجموعه آرش میراسماعیلی، بوستان ریحانه، بوستان توسکا، بوستان شهربانو، بوستان ولایت، شهربانو شماره ۲ و بوستان نرگس از جمله مراکز ویژه اسکان بانوان محسوب می‌شوند.

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