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پیش‌بینی رگبار و وزش باد شدید در برخی مناطق کشور

پیش‌بینی رگبار و وزش باد شدید در برخی مناطق کشور
کد خبر : 1808343
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سازمان هواشناسی برای برخی مناطق کشور رگبار و وزش باد شدید پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا؛  بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی امروز در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، خراسان شمالی و از بعدازظهر و اوایل شب برای شرق هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، و کرمان افزایش ابر گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود .

بر اساس این پیش‌بینی در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه آسمان در بیشتر مناطق کشور صاف خو اهد بود.

همچنین طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، بخش‌هایی از مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

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