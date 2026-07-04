پیشبینی رگبار و وزش باد شدید در برخی مناطق کشور
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق کشور رگبار و وزش باد شدید پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا؛ بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی امروز در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، خراسان شمالی و از بعدازظهر و اوایل شب برای شرق هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، و کرمان افزایش ابر گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود .
بر اساس این پیشبینی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه آسمان در بیشتر مناطق کشور صاف خو اهد بود.
همچنین طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، بخشهایی از مرکز و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز، وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.