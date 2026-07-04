ترافیک نیمهسنگین در محورهای شمالی و ورودیهای تهران
جانشین پلیس راه فراجا، از ترافیک نیمهسنگین در محورهای چالوس، هراز، آزادراه تهران-شمال و برخی ورودیهای تهران و البرز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در برخی از محورهای شمالی و ورودیهای استان تهران و البرز به صورت نیمهسنگین جریان دارد.
وی گفت: ترافیک در محور چالوس،در حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه نیمهسنگین گزارش شده است.
جانشین پلیس راه فراجا افزود: در آزادراه تهران–شمال،محدوده تونل شماره ۱۸ و همچنین حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه به سمت تهران، ترافیک به صورت نیمهسنگین در جریان است.
محبی ادامه داد: در محور هراز، محدوده سهراهی چلاو نیز ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی همچنین از ترافیک نیمهسنگین در آزادراه کرج–قزوین، حدفاصل پلیسراه مهرشهر تا گلدشت به سمت تهران خبر داد.
به گفته جانشین پلیس راه فراجا، در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، همچنین در محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب، ترافیک نیمه سنگین اما بدون گره ترافیکی برقرار است.
محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
وی از زائرانی که به مقصد تهران و سایر استانهای میزبان مراسم تشییع رهبر شهید(قم و خراسان رضوی) در حال تردد هستند، خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جادهها و محدودیتهای احتمالی ترافیکی اطلاع کسب کنند تا بتوانند مناسبترین مسیر را برای سفر انتخاب کنند.
محبی تأکید کرد: با توجه به حجم بالای تردد در روزهای برگزاری مراسم، مدیریت زمان سفر، رعایت توصیهها و دستورات پلیس و پرهیز از سفرهای غیرضروری، نقش مهمی در کاهش زمان توقف در ترافیک، روانسازی عبور و مرور و تسهیل خدماترسانی به زائران و سایر کاربران جادهای خواهد داشت.