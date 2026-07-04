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آماده‌سازی ظرفیت‌های پارک طبیعت پردیسان برای مراسم وداع و تشییع

آماده‌سازی ظرفیت‌های پارک طبیعت پردیسان برای مراسم وداع و تشییع
کد خبر : 1808327
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مدیر پارک طبیعت پردیسان از آماده‌سازی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های این مجموعه برای ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید امت خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، علی بناگر، مدیر پارک طبیعت پردیسان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای میزبانی از شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید امت، اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات شایسته به مردم، مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی و خدماتی در پارک طبیعت پردیسان به اجرا درآمد تا ظرفیت این مجموعه برای پذیرش و خدمت‌رسانی به مراجعان ارتقا یابد.

‌وی افزود: در همین راستا، عملیات زیرسازی و اجرای روکش آسفالت پارکینگ پردیسان با هدف بهسازی محل استقرار خودروها، افزایش ایمنی، روان‌سازی تردد و تسهیل دسترسی شرکت‌کنندگان در مراسم انجام شد.

‌بناگر ادامه داد: علاوه بر بهسازی پارکینگ، سایر اقدامات پشتیبانی و خدماتی نیز برای آماده‌سازی فضای پارک و ایجاد شرایط مناسب برای اسکان موقت و رفاه شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی و اجرا شد.

‌وی همچنین با اشاره به بازدید شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، از روند آماده‌سازی پارک طبیعت پردیسان گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این بازدید بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌های مجموعه برای ارائه خدمات مطلوب به مردم و تکریم شرکت‌کنندگان در این مراسم تأکید کرد.

‌مدیر پارک طبیعت پردیسان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات انجام‌شده با هدف ارتقای کیفیت خدمات، تأمین رفاه مراجعان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های پارک طبیعت پردیسان در خدمت مردم عزیز کشورمان صورت گرفته است.

 

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