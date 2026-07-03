افزایش تاکسی ونهای خدمت رسان در مراسم تشییع/ ارائه خدمات از ۴ صبح فردا

وی ادامه داد: تاکسی‌ون‌ها همچنین در مسیر ابتدای خیابان آیت‌الله مطهری تا پل بزرگراه آیت‌الله مدرس، میدان سبلان تا تقاطع خیابان شهید آیت‌الله بهشتی و سهروردی، ایستگاه متروی ورزشگاه تختی تا محدوده بلوار هجرت و بزرگراه شهید شوشتری و نیز در بزرگراه یادگار امام(ره) حدفاصل بلوار دادمان تا پل شیخ فضل‌الله نوری مستقر خواهند بود.

رحیمی با اشاره به دیگر محورهای خدمات‌رسانی افزود: خدمات حمل‌ونقل رایگان در بزرگراه شهید باکری حدفاصل بزرگراه شهید همت تا آزادراه تهران ـ کرج، میدان راه‌آهن تا میدان حر، پارکینگ گلگشت تا مصلای بزرگ امام خمینی(ره)، پارکینگ شهرری تا ایستگاه متروی شهرری، میدان میوه و تره‌بار مرکزی تا ایستگاه متروی عبدل‌آباد و همچنین میدان هفتم تیر تا درِ شماره ۲۱ مصلای بزرگ امام خمینی(ره) ارائه خواهد شد.

براساس گزارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، مدیرعامل این سازمان در پایان تأکید کرد: تمامی خدمات پیش‌بینی‌شده از ساعت ۴ صبح روز شنبه ۱۳ تیرماه تا پایان مراسم به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و همه ظرفیت‌های سازمان تاکسیرانی برای تسهیل حضور مردم و ارائه خدمات شایسته به شرکت‌کنندگان در این مراسم به کار گرفته شده است.