به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، بابک یکتاپرست، با حضور در بیمارستان‌ تخصصی موقت دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان سیار برکت مستقر در مصلای امام خمینی(ره)، از بخش‌های مختلف این مراکز بازدید و روند تأمین، نگهداری و توزیع فرآورده‌های خونی را بررسی کرد. ‌