در آستانه برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب صورت گرفت
راه اندازی بانک خون در مراکز درمانی مستقر در مصلی/ تأمین انواع فرآوردههای خونی
معاون اجتماعی و مدیر بحران سازمان انتقال خون ایران با حضور در بیمارستانهای تخصصی موقت مستقر در مصلای امام خمینی(ره)، از روند راه اندازی بانکهای خون این مراکز بازدید و تقویت ذخایر خونی مورد نیاز برای پشتیبانی از خدمات درمانی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب را پیگیری کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، بابک یکتاپرست، با حضور در بیمارستان تخصصی موقت دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان سیار برکت مستقر در مصلای امام خمینی(ره)، از بخشهای مختلف این مراکز بازدید و روند تأمین، نگهداری و توزیع فرآوردههای خونی را بررسی کرد.
وی در جریان این بازدید، بر آمادگی کامل سازمان انتقال خون برای پشتیبانی از خدمات درمانی مراسم تأکید و دستور افزایش و تقویت ذخایر خونی مورد نیاز بیمارستانهای صحرایی را صادر کرد.
معاون اجتماعی و مدیر بحران سازمان انتقال خون ایران همچنین از تأمین بهموقع انواع فرآوردههای خونی و حفظ آمادگی کامل شبکه ملی خونرسانی در طول برگزاری مراسم خبر داد.