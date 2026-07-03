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در آستانه برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب صورت گرفت

راه اندازی بانک خون در مراکز درمانی مستقر در مصلی/ تأمین انواع فرآورده‌های خونی

راه اندازی بانک خون در مراکز درمانی مستقر در مصلی/ تأمین انواع فرآورده‌های خونی
کد خبر : 1808221
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‌ معاون اجتماعی و مدیر بحران سازمان انتقال خون ایران با حضور در بیمارستان‌های تخصصی موقت مستقر در مصلای امام خمینی(ره)، از روند راه اندازی بانک‌های خون این مراکز بازدید و تقویت ذخایر خونی مورد نیاز برای پشتیبانی از خدمات درمانی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب را پیگیری کرد. ‌

به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، بابک یکتاپرست، با حضور در بیمارستان‌ تخصصی موقت دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان سیار برکت مستقر در مصلای امام خمینی(ره)، از بخش‌های مختلف این مراکز بازدید و روند تأمین، نگهداری و توزیع فرآورده‌های خونی را بررسی کرد. ‌ 

وی در جریان این بازدید، بر آمادگی کامل سازمان انتقال خون برای پشتیبانی از خدمات درمانی مراسم تأکید و دستور افزایش و تقویت ذخایر خونی مورد نیاز بیمارستان‌های صحرایی را صادر کرد. ‌ 

معاون اجتماعی و مدیر بحران سازمان انتقال خون ایران همچنین از تأمین به‌موقع انواع فرآورده‌های خونی و حفظ آمادگی کامل شبکه ملی خون‌رسانی در طول برگزاری مراسم خبر داد. ‌

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