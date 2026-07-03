آغاز محدودیتهای ترافیکی اطراف مصلی تهران

وی افزود: بدین ترتیب در محدوده های اطراف مصلی از سمت شرق به صیادشیرازی، از سمت شمال حقانی، از سمت غرب خیابان ولیعصر و از سمت جنوب خیابانهای بهارشیراز و کریمخان، محدودیت تردد ایجاد شد.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: البته شهروندانی که محل سکونتشان در این محدوده هاست، اجازه عبور خواهند داشت.