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آغاز محدودیتهای ترافیکی اطراف مصلی تهران

آغاز محدودیتهای ترافیکی اطراف مصلی تهران
کد خبر : 1808217
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رییس پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز محدودیتهای ترافیکی اطراف مصلی تهران از دقایقی قبل خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور گفت: پیرو اطلاع رسانی قبلی درباره تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از دقایقی قبل یعنی سه ساعت زودتر، این تمهیدات آغاز شد.

وی افزود: بدین ترتیب در محدوده های اطراف مصلی از سمت شرق به صیادشیرازی، از سمت شمال حقانی، از سمت غرب خیابان ولیعصر و از سمت جنوب خیابانهای بهارشیراز و کریمخان، محدودیت تردد ایجاد شد.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: البته شهروندانی که محل سکونتشان در این محدوده هاست، اجازه عبور خواهند داشت.

 

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