آغاز محدودیتهای ترافیکی اطراف مصلی تهران
رییس پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز محدودیتهای ترافیکی اطراف مصلی تهران از دقایقی قبل خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور گفت: پیرو اطلاع رسانی قبلی درباره تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از دقایقی قبل یعنی سه ساعت زودتر، این تمهیدات آغاز شد.
وی افزود: بدین ترتیب در محدوده های اطراف مصلی از سمت شرق به صیادشیرازی، از سمت شمال حقانی، از سمت غرب خیابان ولیعصر و از سمت جنوب خیابانهای بهارشیراز و کریمخان، محدودیت تردد ایجاد شد.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: البته شهروندانی که محل سکونتشان در این محدوده هاست، اجازه عبور خواهند داشت.