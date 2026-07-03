تأکید وزارت کشور بر ثبات مدیریت شهری و روستایی تا برگزاری انتخابات شوراها
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، از ابلاغ دستور وزیر کشور به استانداران سراسر کشور درباره ضرورت حفظ ثبات در مدیریت شهری و روستایی و استمرار فعالیت شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات و استقرار شوراهای جدید خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به ابلاغ نامه وزیر کشور به استانداران سراسر کشور اظهار کرد: با توجه به اهمیت حفظ ثبات در مدیریت شهری و روستایی و جلوگیری از اخلال در اداره امور شهرها و روستاها، شهرداران و دهیاران تا زمان برگزاری انتخابات و تعیین تکلیف مدیریتهای جدید، از کلیه اختیارات، مسئولیتها و اعتبارات قانونی خود برخوردار خواهند بود.
وی افزود: بر اساس دستور ابلاغی وزیر کشور، هرگونه جابهجایی شهرداران در شرایط فعلی، صرفاً در موارد ضروری و با هماهنگی و از طریق وزارت کشور امکانپذیر است و لازم است تمامی مراجع ذیربط در استانها نسبت به اجرای دقیق این ابلاغیه اهتمام داشته باشند.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تأکید بر نقش نظارتی فرمانداران به عنوان رؤسای هیأتهای تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی گفت: فرمانداران باید نسبت به مصوبات شوراها، بهویژه مصوبات مرتبط با برکناری شهردار، نظارت دقیق و مستمر داشته باشند تا فرآیندهای قانونی و اجرایی در مسیر صحیح دنبال شود.
نصرتی خاطرنشان کرد: این ابلاغیه در چارچوب قوانین و مقررات جاری، از جمله قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، و با هدف صیانت از ثبات مدیریتی و تداوم خدمترسانی به شهروندان و روستائیان صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، وی در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق این دستور از سوی استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی و سایر دستگاههای ذیربط ضروری است و انتظار میرود همه مجموعههای اجرایی استانها در راستای تحقق این سیاست، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.