تأکید وزارت کشور بر ثبات مدیریت شهری و روستایی تا برگزاری انتخابات شوراها

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تأکید بر نقش نظارتی فرمانداران به عنوان رؤسای هیأت‌های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی گفت: فرمانداران باید نسبت به مصوبات شوراها، به‌ویژه مصوبات مرتبط با برکناری شهردار، نظارت دقیق و مستمر داشته باشند تا فرآیندهای قانونی و اجرایی در مسیر صحیح دنبال شود.

نصرتی خاطرنشان کرد: این ابلاغیه در چارچوب قوانین و مقررات جاری، از جمله قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، و با هدف صیانت از ثبات مدیریتی و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان و روستائیان صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وی در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق این دستور از سوی استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ضروری است و انتظار می‌رود همه مجموعه‌های اجرایی استان‌ها در راستای تحقق این سیاست، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.