آمادگی هلال احمر برای برگزاری تشییع رهبر شهید در عراق
سخنگوی جمعیت هلالاحمر گفت: در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در عراق علاوه بر استقرار مراکز درمانی و پستهای امدادی، تیمهای حمایت روانی و مراکز عملیات اضطراری نیز در آمادهباش کامل قرار دارند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ مجتبی خالدی با اشاره به آمادگی جمعیت هلال احمر برای برپایی مراسم تشییع رهبری شهید، افزود: با توجه به اینکه جمعیت هلالاحمر در عراق مراکز درمانی و پستهای ثابت و سیار در حلقههای اصلی عتبات عالیات و شهرهای زیارتی دارد، پوشش امدادی مراسم در آنجا نیز انجام خواهد شد.
او اضافه کرد: هماهنگیهای مناسبی نیز میان نماینده جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در عراق و هلالاحمر عراق انجام شده و در صورت نیاز به هرگونه پوشش امدادی، آمادگی کامل برای ارائه خدمات وجود دارد.
سخنگوی جمعیت هلال احمر اظهار کرد: در نقاط صفر مرزی که محل تردد زائران و شرکتکنندگان در مراسم است، نیروهای امدادی آماده خدمترسانی هستند؛ البته همه این اقدامات علاوه بر مأموریتهای روزمره جمعیت هلالاحمر است و تیمهای امداد و نجات همچنان در محورهای مواصلاتی کشور به ارائه خدمات معمول خود ادامه میدهند.
خالدی تاکید کرد: یکی دیگر از برنامههای ویژه، استقرار تیمهای حمایت روانی است. همکاران ما در سازمان جوانان و سازمان داوطلبان در قالب تیمهای «سفیران حمایت روانی» و تیمهای «سحر» در کنار مردم حضور خواهند داشت همچنین سامانه تلفنی مشاوره جمعیت هلالاحمر از روز جمعه دوباره فعال میشود و مردم میتوانند برای دریافت خدمات مشاورهای با این سامانه تماس بگیرند.
وی اضافه کرد: مراکز عملیات اضطراری جمعیت هلالاحمر در سازمان امداد و نجات، استانهای اصلی و استانهای پشتیبان نیز به صورت کامل فعال خواهند بود. علاوه بر این، مرکز هوشمند رصد اطلاعات و دادهکاوی جمعیت هلالاحمر به عنوان مرکز اصلی، پایش لحظهبهلحظه عملیات را بر عهده خواهد داشت.
سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، همه فرآیندهای عملیاتی باید 48 ساعت پیش از آغاز مراسم تکمیل شود و جمعیت هلالاحمر تا پایان مراسم و مطابق اعلام ستاد مرکزی برگزاری، در حالت آمادهباش کامل باقی خواهد ماند.