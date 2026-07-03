به گزارش ایلنا، این طرح با هدف ساماندهی نیروهای مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌آموزان، فرهنگیان و عموم مردم برای خدمت به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این طرح زمینه حضور داوطلبانه علاقه‌مندان در بخش‌های مختلف خدمت‌رسانی در مدارس محل اسکان مهمانان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید را فراهم کرده است تا با برنامه‌ریزی منسجم، خدمات مورد نیاز زائران در ایام برگزاری مراسم ارائه شود.

داوطلبان پس از ثبت‌نام در سامانه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، می‌توانند محل خدمت خود را انتخاب کنند. سپس با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، در روز و ساعت مشخص به محل تعیین‌شده برای اسکان زائران مراجعه کرده و در فرآیند خدمت‌رسانی مشارکت کنند.

برنامه‌ریزی انجام‌شده به گونه‌ای است که نیروهای داوطلب با توجه به ظرفیت هر منطقه و نیازهای موجود سازماندهی شوند تا خدمات‌رسانی با نظم و هماهنگی بیشتری انجام گیرد.

همچنین مدارس پیش‌بینی‌شده برای اسکان زائران، از مهم‌ترین محل‌های استقرار و فعالیت خادمان خواهند بود.

برگزارکنندگان این طرح، مشارکت مردمی را یکی از ارکان اصلی برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع و تشییع رهبر شهید دانسته و از همه علاقه‌مندان خواسته‌اند با حضور در این پویش، سهمی در خدمت به زائران و مهمانان این مراسم ملی و مردمی داشته باشند.

تمامی دانش‌آموزان، فرهنگیان و دیگر علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پیوند ثبت‌نام در پیام‌رسان شاد، اطلاعات خود را ثبت کرده و پس از دریافت زمان و محل خدمت، در این طرح مشارکت کنند. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی khademan-leader. shadboom. ir در پیام‌رسان شاد مراجعه کنند.