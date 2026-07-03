به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور، در این نشست، موضوع هماهنگی و برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در مراسم وداع، تشییع و تدفین «رهبر شهید» و همچنین تمهیدات حمل‌ونقل زائران اربعین حسینی در دستور کار قرار گرفت.



در ابتدای جلسه، مسعود کاظمی مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل مسافر شهری کشور با ارائه گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته، به روند آماده‌سازی ناوگان در شهرهای تهران، قم و مشهد اشاره کرد و گفت: مدیریت چنین مراسم گسترده‌ای که از بزرگ‌ترین تجمعات انسانی کشور در بدرقه «رهبر شهید» محسوب می‌شود، نیازمند هماهنگی بین‌بخشی و همکاریِ دستگاه‌های مسئول در حوزه حمل‌ونقل عمومی است.



وی با اشاره به چالش‌های احتمالی در چنین رویدادهایی افزود: در صورت عدم برنامه‌ریزی دقیق، مسائلی همچون تراکم شدید در مبادی ورودی شهرها، ازدحام در ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، کمبود ظرفیت پارکینگ در محدوده‌های مرکزی، فشار بر شبکه معابر شهری و احتمال بروز بحران‌های ترافیکی و انسانی دور از انتظار نخواهد بود. از این رو، استفاده حداکثری از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی و هدایت نظام‌مند جمعیت به محل برگزاری مراسم از راهبردهای اصلی مدیریت جابه‌جایی در این رویداد است.



کاظمی در ادامه با اشاره به برنامه‌های اتحادیه برای ایام اربعین حسینی افزود: علاوه بر تمهیدات داخلی، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین انجام شده است. بر این اساس، تمهیدات لازم برای جابه‌جایی زائران در هشت مرز رسمی کشور و همچنین پشتیبانی از ناوگان حمل‌ونقل در مسیرهای داخل خاک عراق پیش‌بینی شده است تا زائران حسینی با نظم مناسب و تسهیل در فرآیند جابه‌جایی، به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند.



در ادامه، کورش امیدی‌پور معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از انجام هماهنگی‌های گسترده در سطح ملی خبر داد و اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم با استانداران استان‌های درگیر، نیروهای امنیتی و انتظامی، پلیس راهور و شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی برای تأمین سوخت ناوگان انجام شده و اعتبارات لازم نیز پیش‌بینی شده است تا خدمات‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل شهری در این دو رویداد بزرگ بدون وقفه و با حداکثر توان عملیاتی انجام شود.



در بخش دیگری از این نشست، مدیران عامل شرکت‌های واحد اتوبوسرانی تهران، مشهد و قم نیز گزارشی از ظرفیت‌های ناوگان، مسیرهای دسترسی، استقرار اتوبوس‌های پشتیبان و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت تردد و جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در مراسم بدرقه «رهبر شهید» ارائه کردند.



در پایان این جلسه، اعضای هیئت‌مدیره بر ضرورت هم‌افزایی میان شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های خدماتی تأکید کردند و مقرر شد رصد مستمر وضعیت ترافیکی و آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی تا پایان برگزاری این مراسم و همچنین ایام اربعین حسینی با جدیت ادامه یابد.