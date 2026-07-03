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درخواستی از زائران مراسم وداع با رهبر شهید برای مدیریت زمان حضور در مصلی

درخواستی از زائران مراسم وداع با رهبر شهید برای مدیریت زمان حضور در مصلی
کد خبر : 1808158
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کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: «کلیه ظرفیت‌های زمینی، هوایی و ریلی کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی، با آمادگی ۱۰۰ درصدی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات امدادی و درمانی به شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی شده است. از این رو، مردم عزیز می‌توانند با اطمینان خاطر در این مراسم حضور یابند.»

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: ضمن قدردانی از حضور پرشور و مسئولانه مردم شریف ایران اسلامی، به اطلاع هم‌وطنان گرامی می‌رساند کلیه ظرفیت‌های زمینی، هوایی و ریلی کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی، با آمادگی ۱۰۰ درصدی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات امدادی و درمانی به شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی شده است. از این رو، مردم عزیز می‌توانند با اطمینان خاطر در این مراسم حضور یابند.

این اطلاعیه می افزاید: به منظور مدیریت بهتر مراسم و فراهم شدن امکان حضور برای همه مشتاقان، از هم‌وطنان درخواست می‌شود زمان حضور خود در مجموعه مصلی امام خمینی (ره) را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که پس از انجام مراسم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن محل را ترک کنند تا سایر عزاداران نیز فرصت حضور و ادای احترام داشته باشند.

در اطلاعیه مذکور تاکید شده است: زائران و میهمانان گرامی که از سایر استان‌های کشور به تهران عزیمت می‌کنند، حتی‌الامکان مدت حضور خود در تهران را به حداقل برسانند تا امکان حضور و عزاداری برای سایر کاروان‌ها و مشتاقان نیز فراهم شود. همکاری و همراهی مردم عزیز، نقش مهمی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر، ایمن‌تر و منظم‌تر این مراسم ملی خواهد داشت. 

 

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