اسماعیل فراهانی، معاون فنی و عملیات اورژانس تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ارائه خدمات به مردم شرکت‌کننده در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم در استان و شهر تهران انجام شده است. در این راستا، اورژانس استان تهران به‌عنوان مسئول کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی این مناسبت، عهده‌دار هماهنگی و اجرای اقدامات مربوط به خدمات فوریت‌های پزشکی شده است.

وی ادامه داد: به همین منظور، از ظرفیت‌های اورژانس استان تهران و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های همکار بهره‌برداری شده و هماهنگی‌های لازم میان این نهادها صورت گرفته است. همچنین، تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها میان واحدهای ذی‌ربط انجام شده است.

فراهانی در ادامه خاطرنشان کرد: ستاد کل نیروهای مسلح، شامل مجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، همچنین مراکز خدمات آمبولانس خصوصی و آمبولانس‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی سایر استان‌ها، با درخواست اورژانس استان تهران در این عملیات مشارکت کرده‌اند. هماهنگی‌های لازم با این نهادها انجام شده و جانمایی منابع و امکانات مورد نیاز برای حضور در مراسم، مشخص و تثبیت شده است.

معاون فنی اورژانس تهران اضافه کرد: تاکنون حدود هزار و ۳۰۰ نیروی عملیاتی، ۴۴۳ دستگاه آمبولانس، ۳۸ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۳۰۰ دستگاه موتورلانس و هفت فروند بالگرد اورژانس هوایی در استان مستقر شده‌اند. همچنین، دو فروند هواپیما برای انتقال‌های بین‌استانی پیش‌بینی شده و در فرودگاه مستقر هستند. تمامی هماهنگی‌ها و تدابیر لازم اندیشیده شده است تا مراسم با پوشش کامل خدمات اورژانس برگزار شود. در این راستا، ۱۴ ایستگاه سلامت سیار در محدوده مصلای تهران برپا شده که خدمات درمان سرپایی را به مراجعان ارائه می دهد.

فراهانی ادامه داد: علاوه بر این، با توجه به گرمای هوا و احتمال بروز گرمازدگی، اورژانس استان تهران ۱۴ اتاق سرد در محدوده مصلای تهران مستقر کرده است. هماهنگی‌های لازم نیز با بیمارستان‌های استان تهران و شهرستان‌ها انجام شده تا در صورت نیاز، هم‌وطنان عزیز شرکت‌کننده در مراسم به خدمات درمانی تخصصی دسترسی داشته باشند. بر اساس ابلاغیه معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و خدمات ارائه‌شده به این عزیزان به‌صورت رایگان است.

به گفته وی، همچنین پوشش فوریت‌های پزشکی محورهای مواصلاتی استان تهران به‌منظور خدمت‌رسانی به هم‌وطنانی که از سایر استان‌ها عازم تهران هستند و در این مراسم حضور خواهند یافت، پیش‌بینی و اجرا شده است.

معاون فنی اورژانس تهران تصریح کرد: محورهای ورودی و خروجی استان تهران نیز تحت پوشش پایگاه‌های جاده‌ای اورژانس قرار گرفته و این پایگاه‌ها با تقویت ناوگان و افزایش آمادگی کامل، خدمات فوریت‌های پزشکی را ارائه خواهند داد. از هم‌وطنان عزیزی که از سایر استان‌ها عازم تهران هستند، تقاضا داریم با توجه به احتمال خستگی و خواب‌آلودگی ناشی از چند روز رفت‌وآمد و شرکت در مراسم، مقررات راهنمایی و رانندگی را به‌دقت رعایت کنند و نکات ایمنی سفر را در طول مسیر مدنظر قرار دهند تا از بروز حوادث ترافیکی جلوگیری شود.

وی افزود: از دیگر توصیه‌های مهم، توجه به بهداشت فردی و بهداشت آب و غذاست. با توجه به گرمای هوا، نگهداری مواد غذایی دشوار است و احتمال بروز بیماری‌های گوارشی وجود دارد. از این‌رو، هم‌وطنان عزیز باید از آب آشامیدنی سالم استفاده کنند و در مصرف مواد غذایی نیز دقت لازم را به عمل آورند. همچنین، سالمندان، کودکان و بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی، تنفسی و دیابت توصیه می‌شود در ساعات خنک‌تر روز در مراسم حضور یابند. این افراد باید داروهای خود را به همراه داشته باشند و از حضور در نقاط پرازدحام خودداری کنند.

فراهانی اظهار کرد: نکته بعدی، گرمازدگی است. با توجه به اینکه تابستان است و دما به نزدیک ۴۰ درجه می‌رسد، مسیری که برای شرکت‌کنندگان در مراسم مصلی پیش‌بینی شده، حداقل یک کیلومتر پیاده‌روی دارد. این موضوع ایجاب می‌کند که مردم عزیز این نکات را رعایت کنند؛ از لباس نخی استفاده شود، آب و مایعات به اندازه کافی مصرف گردد و در صورت تردد در طول روز، از کلاه و عینک استفاده شود.

معاون فنی اورژانس تهران خاطرنشان کرد: همچنین، ایستگاه‌های زائرسرا و موکب‌هایی پیش‌بینی شده‌اند که زائران و شرکت‌کنندگانی که می‌خواهند مسیر را طی کنند و در مراسم حضور پیدا کنند، می‌توانند استراحت کوتاهی داشته باشند تا دمای بدنشان کنترل شود و با مصرف مایعات دچار گرمازدگی نشوند و بتوانند در مراسم شرکت کنند.

وی در ادامه گفت: از دیگر موارد قابل توجه، مدیریت ازدحام جمعیت است. با توجه به حضور گسترده مردم در محل مصلای تهران، تراکم جمعیتی اجتناب‌ناپذیر است. در این شرایط، رعایت صبر و آرامش ضروری است. شرکت‌کنندگان باید از حرکت به سمت نقاط بسیار متراکم خودداری کنند و به راهنمایی‌های خادمان و نیروهای مستقر در محل توجه داشته باشند. همچنین، حرکت خلاف جهت جمعیت به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود، زیرا می‌تواند مخاطرات جدی ایجاد کند. کارگروه آموزش اورژانس استان تهران، تمامی این توصیه‌ها را از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها به اطلاع عموم رسانده است تا هم‌وطنان عزیز با آگاهی کامل در مراسم حضور یابند.

فراهانی در پایان تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل فوریت پزشکی، با وجود رعایت توصیه‌های ارائه‌شده، تیم‌های اورژانس در فواصل یک تا یک و نیم کیلومتری مصلای تهران مستقر هستند و دسترسی مناسبی برای مراجعه‌کنندگان فراهم شده است. همچنین، در صورت عدم دسترسی مستقیم، هم‌وطنان می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با شماره سه‌رقمی ۱۱۵ تماس بگیرند. همکاران اورژانس پاسخگوی تماس‌ها خواهند بود، راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهند و در صورت نیاز، کارشناس اورژانس را به بالین بیمار اعزام خواهند کرد تا خدمات درمانی مناسب در اسرع وقت ارائه شود.

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