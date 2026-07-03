استقرار ۱۵۰۰ دستگاه تاکسیون برای خدماترسانی به شرکتکنندگان مراسم بدرقه رهبر شهید
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از استقرار ۱۵۰۰ دستگاه تاکسیون در ۱۴ محور برای خدماترسانی به شرکتکنندگان مراسم بدرقه رهبر شهید خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت شهر، علی رحیمی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری مراسم وداع و تشییع با پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهارکرد: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران مفتخر است در کنار سایر دستگاههای خدمترسان، بخشی از مسئولیت حوزه حملونقل این مراسم را بر عهده داشته باشد و با بسیج تمامی ظرفیتهای خود، زمینه تسهیل تردد شهروندان را فراهم کند.
وی افزود: در این راستا، ۱۵۰۰ دستگاه تاکسیون از ساعت ۴ صبح روز شنبه (۱۳ تیرماه) تا پایان مراسم، بهصورت رایگان در ۱۴ محور اصلی شهر به شهروندان خدماترسانی خواهند کرد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با اشاره به مسیرهای پیشبینی شده گفت: مسیرها شامل پارکینگ شماره ۱۷ ورزشگاه آزادی تا ایستگاه متروی ورزشگاه آزادی، پارکینگ هزار و یک شهر تا بزرگراه شهید خرازی، پارک جنگلی سرخهحصار تا ایستگاه متروی فرهنگسرای اشراق، پردیس مسافری شرق تا ایستگاه متروی فرهنگسرای اشراق، ابتدای خیابان آیتالله مطهری تا پل بزرگراه آیتالله مدرس، میدان سبلان تا تقاطع خیابان شهید آیتالله بهشتی و سهروردی، ایستگاه متروی ورزشگاه تختی تا بلوار هجرت و بزرگراه شهید شوشتری، بزرگراه یادگار امام (ره) (حدفاصل بلوار دادمان تا پل شیخ فضلالله نوری)، بزرگراه شهید باکری حدفاصل بزرگراه شهید همت تا آزادراه تهران کرج، میدان راهآهن تا میدان حر، پارکینگ گلگشت تا مصلی بزرگ امام خمینی (ره)، پارکینگ شهرری تا ایستگاه متروی شهرری، میدان میوه و ترهبار مرکزی تا ایستگاه متروی عبدلآباد و میدان هفتم تیر تا درب شماره ۲۱ مصلی بزرگ امام خمینی (ره) است.
رحیمی در پایان تأکید کرد: تمامی خدمات پیشبینیشده تا پایان مراسم بهصورت کاملاً رایگان در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت همچنین همه ظرفیتهای سازمان تاکسیرانی برای ارائه خدمات شایسته و تسهیل حضور مردم در این مراسم به کار گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم خدمتگزار خوبی برای شهروندان باشیم.