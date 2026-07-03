خدمات درمانی، بهداشتی و اسکان ۲۵۰۰ زائر در مراسم تشییع رهبر شهید فراهم شد

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، محمد اسماعیل قیداری - رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - به تشریح اقدامات انجام شده توسط این دانشگاه برای ارایه خدمات سلامت به شهروندان و زائران در طول برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب پرداخت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به راه اندازی بیمارستان تخصصی موقت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی توضیح داد: این بیمارستان با هدف ارایه خدمات درمانی سرپایی و بستری موقت به زائران و عزاداران در ضلع جنوب شرقی مصلی امام خمینی (ره) برپا شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره بخش‌های مختلف این بیمارستان گفت: این بیمارستان تخصصی موقت شامل بخش‌های مجزا برای بستری آقایان و بانوان، اورژانس مجهز، اتاق عمل سرپایی، بخش مراقبت‌های حاد، تریاژ و بخش‌های پانسمان و گچ‌گیری خواهد بود.

قیداری ادامه داد: این بیمارستان با حضور فعال نیروهای متخصص، شامل پزشکان متخصص طب اورژانس، پزشک عمومی، پرستار، ماما و کمک پرستار به صورت شبانه‌روزی به عزاداران خدمت‌رسانی خواهد کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه به تشریح اقدامات دانشگاه در حوزه بهداشت پرداخت و گفت: تمرکز اصلی کمیته بهداشت و درمان دانشگاه بر پیشگیری از بروز هرگونه مشکل بهداشتی برای مراجعان است و نظارت بر زنجیره تامین، از مرحله تولید تا رسیدن به دست شهروندان، برای تضمین سلامت عمومی در طول مراسم در دستور کار قرار گرفته است.

دکتر قیداری به تشریح جزئیات اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت گفت: در حوزه تامین آب آشامیدنی، هماهنگی‌های لازم با سازمان آبفا صورت گرفته است تا هم توزیع بطری‌های آب و هم توزیع آب تانکری، به صورت کاملا شناسنامه‌دار و با تاییدیه بهداشتی انجام شود تا سلامت آب از مبدا تا مصرف تضمین شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین درباره تامین غذای سالم و مدیریت موکب‌ها تصریح کرد: همکاران ما در حال حاضر در سطح شهر بر محل‌های طبخ و توزیع غذا نظارت می‌کنند و تمامی موکب‌داران پیش از شروع فعالیت، دستورالعمل‌های بهداشتی را دریافت و متعهد به رعایت آن‌ها شده‌اند و حین مراسم نیز نظارت مستمر بر رعایت این نکات صورت خواهد گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از استقرار گسترده تیم‌های متخصص بهداشت در مصلی به منظور پیشگیری و نظارت بر سلامت مواد غذایی و آب مصرفی و استقرار تیم‌های متخصص بهداشت در تمام طول مسیر تشییع به منظور حفظ سلامت شهروندان در حین حرکت در مسیر خبر داد.

قیداری همچنین درباره اقدامات دانشگاه در خصوص تامین دارو توضیح داد: فضای فیزیکی داروخانه در بیمارستان موقت دانشگاه در مصلای تهران به منظور تدارک انواع داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی آماده شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: نیروی انسانی لازم برای حضور به صورت شیفت‌های ۱۲ساعته در داروخانه بیمارستان تامین و یک دستگاه ماشین کامیونت یخچال‌دار برای نگهداری برخی داروها، سرم‌ها و محلول‌های خوراکی یخچالی مستقر شده است.

قیداری همچنین درباره اقدامات ستاد معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در جهت میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تشکیل کمیته‌ها و جلسات ویژه با حضور مسئولان دانشگاه، معاونت فرهنگی و دانشجویی و سایر معاونت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های دانشجویی، در آماده‌باش کامل برای میزبانی از زائران این مراسم قرار گرفته است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ظرفیت اسکان متمرکز بالغ بر۲۵۰۰ از زائران شامل دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارکنان و خانواده‌های آنان در دانشکده‌های پزشکی، بهداشت، دندانپزشکی، مسجد ستاد، سالن‌های ورزشی همچنین پردیس نیایش، دانشکده‌های پرستاری و مامایی، داروسازی، مقبره‌الشهدا و سالن‌های ورزشی خوابگاه الزهرا (س) فراهم شده است همچنین در صورت افزایش تعداد زائران، با در نظر گرفتن مراکز دیگر، خدمات لازم نیز ارایه می‌شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای رفاه زائران گفت: تمامی امکانات رفاهی مورد نیاز شامل تجهیزات سرمایشی، وسایل نظافتی، اقلام ضروری و خدمات پذیرایی برای اسکان و پذیرایی از زائران فراهم شده است همچنین فضاسازی محل‌های اسکان، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و پشتیبانی، مستندسازی، تولید محتوای رسانه‌ای، اطلاع‌رسانی و روایت‌گری از دیگر اقدامات انجام‌شده برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم است.

وی با تأکید بر بسیج تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه اظهارکرد: در کنار خدمات رفاهی، برنامه‌های فرهنگی متنوعی برای زائران تدارک دیده شده است و دانشگاه با همراهی تشکل‌های دانشجویی، میزبانی از زائران این رویداد بزرگ ملی و انقلابی را با نهایت نظم، تکریم و خدمت‌رسانی شایسته انجام خواهد داد.

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