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جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال دوطرفه شد

جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال دوطرفه شد
کد خبر : 1808143
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رئیس پلیس راه راهور فراجا از لغو محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد و همزمان آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پلیس سردار احمد کرمی اسد اظهار کرد: محدودیت تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران–شمال که پیش‌تر با هدف مدیریت بار ترافیکی اعمال شده بود، لغو شده و در حال حاضر تردد در هر دو مسیر این محورها به‌صورت دوطرفه در جریان است.

وی افزود: با رفع این محدودیت‌ها، تردد در محورهای منتهی به استان‌های مازندران، البرز و تهران در شرایط عادی و تحت نظارت نیروهای پلیس راه ادامه دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور چالوس محدوده سیاه‌بیشه ترافیک سنگین گزارش شده است. در محور هراز نیز در هر دو مسیر و در محدوده سه‌راهی چلاو، بار ترافیکی سنگین وجود دارد.

کرمی اسد ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز در هر دو مسیر و در محدوده شهر پل‌سفید ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

به گفته وی، در آزادراه قزوین–رشت، ترافیک در محدوده امامزاده هاشم سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا اضافه کرد: در محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت تردد در هر دو مسیر روان گزارش شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی و تردد در تمامی مسیرها در جریان است.

 

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