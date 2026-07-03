به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، سید یاسر فروغی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای برگزاری ایمن مراسم تشییع «رهبر شهید»، اظهارکرد: حفظ سلامت تمامی شرکت‌کنندگان در این مراسم از اهمیت بالایی برخوردار است و هموطنان باید با رعایت اصول خودمراقبتی، شرایط مناسبی را برای حضور خود فراهم کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر آمادگی پیش از حضور در مراسم به بیماران زمینه‌ای توصیه کرد: هموطنانی که دارای بیماری‌های قلبی، فشار خون، دیابت و آسم هستند، حتماً داروهای ضروری خود را به همراه داشته باشند همچنین این دسته از افراد نباید بدون همراه در مراسم شرکت کنند.

وی افزود: استفاده از پوشش و کفش مناسب، اطمینان از شارژ کافی تلفن همراه، تعیین محل قرار ملاقات با خانواده برای جلوگیری از سردرگمی در صورت جدایی احتمالی و پرهیز از حمل کوله‌پشتی‌های سنگین از جمله مواردی است که کیفیت و امنیت حضور شهروندان را ارتقا می‌بخشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با ارائه راهکارهایی برای مدیریت جمعیت گفت: حرکت آرام، حفظ فاصله مناسب، شناسایی مسیرهای خروج اضطراری و دوری از نقاط پرتراکم الزامی است علاوه بر این کودکان، سالمندان و بیماران باید در مرکز گروه خانوادگی قرار گیرند و در صورت احساس فشار جمعیت، افراد بلافاصله به حاشیه مسیر حرکت کنند.

فروغی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی، بر ضرورت پیشگیری از گرمازدگی تأکید کرد و گفت: مصرف منظم آب، استفاده از کلاه یا چتر، استراحت در سایه و اجتناب از فعالیت‌های غیرضروری در شرایط گرم، راهکارهای مؤثری برای حفظ توان جسمی زائران است.

وی نسبت به بروز برخی علائم خطرناک هشدار داد و تصریح کرد: در صورت مشاهده علائمی نظیر درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرگیجه، غش، تعریق شدید همراه با ضعف، رنگ‌پریدگی، کاهش سطح هوشیاری و تشنج در خود یا اطرافیان باید سریعاً فضا برای بیمار باز شود، از تجمع افراد در اطراف او جلوگیری به عمل آید و در صورت امکان بیمار به محل امن منتقل شود.

فروغی با تأکید بر اهمیت تماس فوری با اورژانس ۱۱۵ در موارد بیهوشی یا بروز وضعیت‌های حاد، خاطرنشان کرد: هنگام تماس با اورژانس، ارائه آدرس دقیق، اعلام تعداد مصدومان و وضعیت بیمار برای تسریع در امدادرسانی حیاتی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن دعوت از مردم برای توجه به هشدارها و اطلاعیه‌های رسمی، از تمامی شرکت‌کنندگان خواست تا با رعایت این نکات ایمنی، به برگزاری باشکوه و ایمن مراسم یاری رسانند.

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