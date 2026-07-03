امدادرسانی هوایی و ریلی در مراسم تشییع رهبر شهید/ حضور ۳۰۰۰ تکنیسین اورژانس و هلال احمر
مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید با تاکید بر اینکه خدمترسانی مراکز درمانی و دارویی در تعطیلات هفته آینده تهران برقرار است، گفت: علاوه بر ظرفیت آمبولانس ها، امداد هوایی توسط هلیکوپترها و امداد ریلی با همراهی مترو را نیز خواهیم داشت.
به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، نادر توکلی با اشاره به خدمات فوریتی توسط تکنسینهای هلال احمر و اورژانس کشور در مراسن بدرقه رهبر شهید گفت: بالغ بر ۳۰۰۰ تکنسین مقیم در جمعیت شرکت کننده در مراسم، پخش میشوند و هر گونه امدادرسانی مورد لزوم را بر بالین افراد انجام خواهند داد.
وی در ادامه گفت: برای اولین بار امداد هوایی توسط هلیکوپتر، امداد زمینی توسط آمبولانسها و اتوبوس آمبولانسها و موتور لانس و امداد ریلی را با همراهی مترو در سه سطح خواهیم داشت.
توکلی با اشاره به بیمارستانهای صحرایی و سیار در نظر گرفته شده برای مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید افزود: تمامی خدمات دارویی و تجهیزاتی در این بیمارستانها رایگان است همچنین تمام بیمارستانهای سطح استان تهران خدمات را به شکل رایگان به زائران این مراسم ارایه خواهند داد.
وی ادامه داد: علاوه بر داروخانههای شبانه روزی، سایر داروخانهها نیز تا ساعت ۲۴ خدمات دارویی را ارایه خواهند داد. خدمترسانی مراکز درمانی و دارویی در تعطیلات هفته آینده تهران برقرار و فعال است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران با تقدیر از خدمات کادر سلامت نیز گفت: کادر سلامت همواره در بزنگاهها و بحرانها حضور داشتند و قدردان خدمات ایثارگرانه آنها در بحرانهای مختلف نظیر بحران کرونا، جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی رمضان و غیره هستیم. کادر بهداشت و درمان همواره یکی از عوامل پایداری و منشاء اعتلای نظام جمهوری اسلامی بوده اند.