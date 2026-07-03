آغاز محدودیتهای ترافیکی مراسم وداع با رهبر شهید از دقایقی پیش در محدوده مصلی تهران
محدودیت های ترافیکی در محدوده مصلی تهران به دلیل پیش بینی حجم بالای شرکت کنندگان آغاز شده است و ضرورت دارد شهروندان برای شرکت در مراسم حتما از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
به گزارش ایلنا و به نقل از شهرداری منطقه ۷ تهران، محدودیت های ترافیکی در راستای دسترسی آسان زائران به مصلی و نظم و امنیت بیشتر با هماهنگی دستگاه های ذیربط و پلیس از دقایقی پیش آغاز شد.
این محدودیتها در حد شمالی، جنوبی، شرقی و غربی مصلی تهران در بزرگراه شهید سلیمانی به سمت مصلی و خیابان های شریعتی و مطهری، به سمت این محل اعمال شده، لذا از شرکت کنندگان در این مراسم درخواست می شود برای تردد از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
ضمنا نیروهای خدماتی، امدادی و شهرداری تهران بر اساس دستورات ستاد برگزاری و هماهنگی های انجام شده به طور ویژه و مستمر در این محدوده برای هر گونه خدمت رسانی مستقر هستند.