به گزارش ایلنا و به نقل از شهرداری منطقه ۷ تهران، محدودیت های ترافیکی در راستای دسترسی آسان زائران به مصلی و نظم و امنیت بیشتر با هماهنگی دستگاه های ذیربط و پلیس از دقایقی پیش آغاز شد.



این محدودیت‌ها در حد شمالی، جنوبی، شرقی و غربی مصلی تهران در بزرگراه شهید سلیمانی به سمت مصلی و خیابان های شریعتی و مطهری، به سمت این محل اعمال شده، لذا از شرکت کنندگان در این مراسم درخواست می شود برای تردد از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.



ضمنا نیروهای خدماتی، امدادی و شهرداری تهران بر اساس دستورات ستاد برگزاری و هماهنگی های انجام شده به طور ویژه و مستمر در این محدوده برای هر گونه خدمت رسانی مستقر هستند.