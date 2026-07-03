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پیام بنیاد شهید به مناسبت مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب؛

میثاق با امام شهید، بیعت با مقام معظم رهبری

میثاق با امام شهید، بیعت با مقام معظم رهبری
کد خبر : 1808125
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بنیاد شهید و امور ایثارگران، با صدور پیامی اعلام کرد خانواده معظم شهدا و ایثارگران همراه با ملت شریف ایران در این روز تاریخی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، پیمان می‌بندند که پرچم عزت، استقامت و مقاومت با رهنمودهای ایشان بر زمین نخواهد ماند و راه روشن امام شهیدمان با عزم راسخ امتداد خواهد یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح زیر است:

«ملت بزرگ و شریف ایران، امروز با قلب‌هایی سرشار از اندوه و دیدگانی اشک‌بار، پیکر مطهر رهبری عالی‌قدر را بدرقه می‌کنند؛ قائد عظیم‌الشأنی که علمدار و سکان‌دار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مرجعی عالی‌مقام برای آزادی‌خواهان جهان و شخصیتی کم‌نظیر و اثرگذار در جهان بود.

امام و قائد شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی  حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، خلف صالح حضرت امام خمینی (ره)، رهبری حکیم، دوراندیش و فرزانه بودند که با اتکال به خداوند متعال، ایران اسلامی را به قله‌های عزت، اقتدار و سربلندی رهنمون ساختند؛ تا آنجا که امروز پرورش‌یافتگان مکتب ایشان در نیروهای مسلح، با صلابت و استواری در برابر زورگویان عالم ایستاده‌اند و با ایمان و اراده‌ای خلل‌ناپذیر، از عزت و استقلال این مرز و بوم پاسداری می‌کنند.

امروز جهانیان نظاره‌گر تشییع باشکوه بزرگ‌مردی هستند که اقتدار او، ارکان ظلم و استکبار را به لرزه درمی‌آورد و قامت استوارش، مأمن و پشتوانه مظلومان و بی‌پناهان بود. قائد شهید ما در سراسر حیات نورانی خویش، همواره پرچم‌دار وحدت، انسجام ملی و همبستگی امت اسلامی بود و مردم مبعوث شده را به همدلی، وفاق و ایستادگی در مسیر آرمان‌های الهی فرا می‌خواند. این خروش عظیم مردمی که امروز در بدرقه ایشان شکل گرفته است، گواهی روشن بر پیوندی عمیق و ناگسستنی میان رهبر و ملت است؛ پیوندی که دل‌ها را به یکدیگر نزدیک ساخت و آرمان‌های الهی و بلند او را در جان مردم ماندگار کرد.

اینک مردم ایران اسلامی و آزادگان جهان با رهبری شجاع، حکیم و بی‌بدیل وداع می‌کنند و به یقین برکات نفس زکّیه، اندیشه‌های بلند، مجاهدت‌های خالصانه و میراث گران‌سنگ آن قائد شهید، همچنان در جان این ملت جاری خواهد ماند و راهی که با ایمان، حکمت و ایثار ترسیم نمودند، چراغ هدایت نسل‌های آینده و سرمایه‌ای ماندگار برای سربلندی ایران اسلامی خواهد بود.

بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانواده معظم شهدا و ایثارگران همراه با ملت شریف ایران در این روز تاریخی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، پیمان می‌بندند که پرچم عزت، استقامت و مقاومت با رهنمودهای ایشان بر زمین نخواهد ماند و راه روشن امام شهیدمان با  عزم راسخ امتداد خواهد یافت.»

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