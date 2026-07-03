سه شرط معافیت دانشجویان داروسازی از آزمون پایان دوره اعلام شد

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، تمامی دانشجویان داروسازی در صورت احراز شرایط اعلام‌شده، از شرکت در آزمون پایان دوره داروسازی که قرار است ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شود، معاف خواهند بود و امکان فراغت از تحصیل را خواهند داشت.

آزمون پایان دوره داروسازی که قرار بود ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ برگزار شود، پس از چندین نوبت جابه‌جایی به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، در نهایت به ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ موکول شده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، این معافیت با هدف جلوگیری از تأخیر در روند فراغت از تحصیل دانشجویان و تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت آموزشی دانشجویان صورت می‌گیرد. بنابراین تمامی دانشجویان داروسازی اعم از افرادی که برای آزمون پایان دوره ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده‌اند یا ثبت‌نام نکرده‌اند، در صورت دارا بودن شرایط تعیین‌شده، از شرکت در آزمون پایان دوره ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ معاف خواهند بود.

بر این اساس دانشجویان باید تمامی واحدهای درسی خود را گذرانده، معدل کل بالاتر از ۱۴ داشته باشند و حداکثر تا پیش از ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ از پایان‌نامه خود دفاع کرده باشند.

دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی همچنین تأکید کرد: بهره‌مندی از این تسهیلات هیچ ارتباطی با ثبت‌نام یاعدم ثبت‌نام در آزمون پایان دوره ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ ندارد و تمامی دانشجویان داروسازی کشور در صورت احراز سه شرط یادشده، از شرکت در آزمون پایان دوره معاف شده و می‌توانند فارغ‌التحصیل شوند.

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