به گزارش ایلنا، صادق حسین‌زاده ملکی در نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری با هدف افزایش هم‌گرایی اندیشمندان حوزه تولید محتوا در پیشگیری از اعتیاد که در مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد در خصوص ضرورت بازنگری در شیوه‌های تربیتی، افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز، نبود «نگرش‌سنجی» و «روایت‌کاوی» از زیست دانش‌آموزان است؛ یعنی باید بدانیم دانش‌آموز از پیام‌هایی که به او منتقل می‌کنیم چه برداشتی دارد و تصویر ذهنی او چگونه شکل می‌گیرد.

معاون پژوهشی وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: بر این اساس، الگوی «گونه‌شناسی مخاطب» را طراحی کرده‌ایم تا روایت‌ها، پیام‌ها و گزاره‌های تربیتی متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای هر گروه از مخاطبان تدوین شود. در بسیاری از موضوعات، از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی، همه مخاطبان نگاه یکسانی ندارند؛ بنابراین در برخی موارد، «مهندسی تصویر» و خلق تصویر ذهنی مناسب، حتی مهم‌تر از انتقال صرف محتواست.

ملکی با اشاره به ضرورت طراحی فعالیت‌های تربیتی به جای تمرکز صرف بر تولید محصولات آموزشی، اظهار کرد: در کنار تولید محتوا باید برای موقعیت‌های تربیتی نیز برنامه‌ریزی شود. اردوگاه‌ها، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، مدارس، مساجد و سایر محیط‌های تربیتی باید به فضاهایی برای تجربه، تعامل و یادگیری عملی تبدیل شوند؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان در قالب بازی‌های گروهی، فعالیت‌های جمعی و تجربه‌های واقعی، پیام‌های تربیتی را درونی کنند.

وی با بیان اینکه ابزار تربیت تنها «محصول» نیست، تصریح کرد: بخش مهمی از فرایند تربیت، طراحی فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی است که امکان تجربه و کنشگری را برای دانش‌آموز فراهم می‌کند. در کشور صدها اردوگاه و بیش از هزار کانون تربیتی وجود دارد که باید از این ظرفیت برای اجرای برنامه‌های هدفمند تربیتی استفاده شود.

معاون پژوهشی وزارت آموزش‌وپرورش بر ضرورت تولید «محصولات کنش‌آفرین» تأکید کرد و گفت: ظرفیت بزرگی از والدین، دانش‌آموزان، نوجوانان، جوانان و دانشجویان برای مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و پیشگیرانه وجود دارد، اما باید ابزارها و برنامه‌هایی در اختیار آنان قرار گیرد تا بتوانند نقش مؤثر و فعال ایفا کنند.

به گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، ملکی با اشاره به تجربه‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اظهار داشت: بسیاری از موضوعاتی که امروز تصور می‌شود در کتاب‌های درسی وجود ندارد، در واقع در محتوای آموزشی گنجانده شده است؛ اما پرسش اساسی این است که چرا آثار مورد انتظار حاصل نمی‌شود. پاسخ این است که دانش‌آموزان از آموزش و انتقال صرف محتوا اشباع شده‌اند و افزودن محتوای جدید، به‌تنهایی مسئله را حل نخواهد کرد.

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