آمادگی بیش از ۱۱۵۰ مرکز نیکوکاری برای خدمترسانی در مراسم تشییع رهبر شهید
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد از آمادگی بیش از ۱۱۵۰ مرکز نیکوکاری در سراسر کشور برای ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع خبر داد. ️
به گزارش ایلنا به نقل از کمیته امداد، حبیباله آسوده با اشاره به بسیج ظرفیت مراکز نیکوکاری تحت نظارت کمیته امداد، اظهار کرد: همزمان با برگزاری این مراسم، مراکز نیکوکاری در تهران، قم، مشهد و سایر شهرستانها، خدمات متنوعی را به زائران، مسافران و شرکتکنندگان ارائه خواهند کرد. ️
وی افزود: بیش از ۷۰۰ مرکز نیکوکاری از طریق برپایی موکبها، مسئولیت امور پذیرایی را بر عهده دارند و سایر مراکز نیز در حوزههای فرهنگی، درمانی و دیگر خدمات مورد نیاز به عزاداران خدمترسانی میکنند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد تأکید کرد که تمامی ظرفیت شبکه مراکز نیکوکاری بهمنظور ارائه خدماتی شایسته به عزاداران و میهمانان این مراسم به کار گرفته شده است تا روند خدمترسانی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.