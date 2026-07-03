به گزارش ایلنا به نقل از کمیته امداد، حبیب‌اله آسوده با اشاره به بسیج ظرفیت مراکز نیکوکاری تحت نظارت کمیته امداد، اظهار کرد: همزمان با برگزاری این مراسم، مراکز نیکوکاری در تهران، قم، مشهد و سایر شهرستان‌ها، خدمات متنوعی را به زائران، مسافران و شرکت‌کنندگان ارائه خواهند کرد. ️

وی افزود: بیش از ۷۰۰ مرکز نیکوکاری از طریق برپایی موکب‌ها، مسئولیت امور پذیرایی را بر عهده دارند و سایر مراکز نیز در حوزه‌های فرهنگی، درمانی و دیگر خدمات مورد نیاز به عزاداران خدمت‌رسانی می‌کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد تأکید کرد که تمامی ظرفیت شبکه مراکز نیکوکاری به‌منظور ارائه خدماتی شایسته به عزاداران و میهمانان این مراسم به کار گرفته شده است تا روند خدمت‌رسانی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.

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