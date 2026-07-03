آخرین توصیههای بهداشتی اورژانس طی مراسم تشییع به صورت زنده پخش میشود
همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در هفته پیشرو، «استودیو سلامت» سازمان اورژانس کشور با هدف حفظ سلامت و ایمنی عزاداران، برنامههای اطلاعرسانی خود را به صورت ویژه و زنده از طریق صدا و سیما اعلام خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اورژانس کشور، این استودیو در هفته پیش رو به صورت ویژه به ارائه آخرین تمهیدات، هشدارهای ایمنی و توصیههای بهداشتی به عموم مردم و سوگواران گرامی خواهد پرداخت.
در این استودیو، ضمن رصد لحظهای وضعیت میدانی و ارائه گزارشهای وضعیت امدادرسانی، نکات کلیدی و حیاتی جهت مدیریت ازدحام، پیشگیری از مشکلات احتمالی و حفظ سلامت هموطنان در مراسم تشییع به صورت زنده و در قالب برنامههای تلویزیونی اطلاعرسانی خواهد شد.
از هموطنان عزیز درخواست میشود جهت حفظ سلامت خود و تسهیل در عملیات امدادرسانی، توصیههای ارائه شده از طریق این استودیو و کانالهای رسمی سازمان اورژانس را مد نظر قرار دهند.