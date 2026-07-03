به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، متن کامل پیام محمد صادق معتمدیان به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

مردم شریف، قدرشناس و ولایتمدار استان تهران و ایران بزرگ؛

امروز ایران اسلامی در آستانه وداع ملت با رهبر شهیدی ایستاده است که عمر پربرکت خود را در مسیر عزت، استقلال و سربلندی این سرزمین سپری کرد. اندوه فقدان امام شهیدمان، اندوهی بزرگ و مشترک است؛ یک ملت، یک اندوه و یک پیمان برای ادامه راهی که با ایمان، ایستادگی و مجاهدت ترسیم شد.

بی‌تردید، شکوه این بدرقه را مردم خواهند ساخت؛ مردمی که حضورشان، جلوه سرمایه اجتماعی ایران و پاسخی روشن به همه تلاش‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه و گسست در صفوف ملت است. این اجتماع عظیم، تجدید میثاق یک ملت با آرمان‌های شهدا و عهدی دوباره با خلف صالح رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، خواهد بود.

امروز تهران، میزبان دل‌های داغدار ایران و خانه همه زائران این وداع تاریخی است. تمام ظرفیت‌های پایتخت، از ورودی‌های استان تا صحن بدرقه، برای خدمت‌رسانی به مردم بسیج شده و آرامش، امنیت و کرامت زائران، محور همه برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفته است.

این میزبانی، یک مأموریت اداری نیست؛ خدمت امروز، مسئولیت ما در برابر تاریخ است. همه دستگاه‌ها، نهادهای مردمی و گروه‌های خدمت‌رسان، حلقه‌های یک زنجیره‌اند تا هیچ مأموریتی در مسیر خدمت به مردم بر زمین نماند.

اینجانب از همه مردم مؤمن و قدرشناس ایران، از هر قوم، مذهب، سلیقه و گرایش فکری، دعوت می‌کنم با حضوری پرشور، باشکوه و یکپارچه، در این بدرقه به وسعت ایران شرکت کنند و تصویری ماندگار از وحدت، همبستگی و وفاداری ملت ایران را در تاریخ به ثبت برسانند.

انتهای پیام/