به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی درباره نحوه استقرار تیم‌های اورژانس گفت: ستاد مرکزی تشییع رهبر شهید انقلاب، ورود به مصلی امام خمینی (ره) را از ضلع شمال و شرق پیش بینی کرده است و ناوگان ما شامل اتوبوس آمبولانس، آمبولانس و موتورلانس‌ها در خیابان‌های سهروردی، شهید بهشتی، هویزه، خرمشهر، میدان پالیزی به سمت مصلی مستقر خواهند بود.

وی افزود: اگر فردی نیاز به اتاق سرد و ایستگاه‌های سلامت داشت، در تقاطع خیابان بهشتی-صابونچی و تقاطع خیابان خرمشهر -عربعلی نیز این مراکز ایجاد شده اند.

رییس سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: در ضلع شمال درب شماره ۲۰ مصلی یک ایستگاه سلامت برای دسترسی سریع‌تر ایجاد شده است همچنین در مسیر بزرگراه رسالت (شهید سلیمانی) در ضلع جنوبی و ضلع شمالی نیز چیدمان ناوگان آمبولانسی داریم.

توکلی گفت: از ابتدای خیابان صابونچی تا ابتدای خیابان پاکستان حد فاصل درب ۳ و ۴ نیز یک ایستگاه سلامت دیگر برپا شده است. همچنین در فاصله ۳۰۰ متری آمبولانس نیز موجود است.

وی افزود: در پارکینگ مجموعه چهل سرا، داخل مجموعه چهل سرا و خیابان مفتح بیمارستان صحرای بنیاد برکت برپا شده است.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: در خیابان مطهری نیز آمبولانس‌ها مستقر هستند و در خیابان مفتح که مسیر خروجی نیز است این امکانات امدادی پیش بینی شده است.

توکلی گفت: درب ۳ و ۴ در تقاطع خیابان شهید بهشتی و پاکستان نیز اتوبوس آمبولانس مستقر است. همچنین در تقاطع خیابان پاکستان و حافظی نیز یک ایستگاه سلامت موجود است.

وی ادامه داد: پس از تردد از مسیر خیابان قنبرزاده برای ورود به مصلی، در خیابان ۷.۱۱ و نبش بلوار امام رضا (ع) ایستگاه سلامت به همراه اتاق سرد ایجاد شده است. همچنین در خیابان‌های منتهی نیز استقرار سایر ناوگان‌های اورژانسی به تعداد فراوان پیش بینی شده است. در مقابل درب ۱۳ در ضلع شرقی مصلی نیز یک ایستگاه سلامت دیگر راه اندازی شده است.

توکلی افزود: علاوه بر این از ضلع جنوبی خیابان هفتم و محل اصلی زیارت به سمت خیابان بهشتی نیز استقرار ناوگان آمبولانس را خواهیم داشت همچنین یک دستگاه موتورلانس با قابلیت حمل بیمار در مراکز شلوغ نیز در این محل وجود دارد.

وی افزود: حد فاصل خیابان دوم و سوم نیز یک ایستگاه سلامت دیگر به همراه اتاق سرد و در ضلع شمالی پارکینگ شهید بهشتی در داخل مجموعه نیز یک ایستگاه ۱۱۵ دیگر نیز تعبیه شده است.

توکلی گفت: در ضلع جنوبی اتوبان رسالت از جنب متروی مصلی و درب شماره ۲۰ خدمات اورژانس ارایه می‌شود همچنین ایستگاه سلامت دیگری نیز در همین موقعیت تعبیه شده است حتی در فرعی‌های مجاور به سمت شبستان نیز کارشناسان اورژانس با اتوبوس آمبولانس‌ها مستقر هستند و خدمات درمانی ارائه می‌دهند.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: در ورودی سقف شبستان ایستگاه ۱۱۵ و در ضلع غربی سقف شبستان نیز ارتش یک بیمارستان صحرایی ایجاد کرده است و همکاری ما با آن‌ها برنامه ریزی شده است.

توکلی اضافه کرد: در هر چهار ضلع شبستان، بیمارستان‌های صحرایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی و… برپا و خدمات‌رسانی پزشکان به زائران پیش بینی شده است.

وی افزود: در محل اصلی زیارت، ۶ دستگاه اتوبوس آمبولانس مستقر هستند و سه اتاق سرد در ضلع شرقی، غربی و شمالی ایجاد شده است.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: همچنین یک نقاهتگاه در ضلع شمالی محل اصلی ایجاد شده است.

توکلی گفت که بیش از ۲۵۰۰ نفر از کارشناسان اورژانس در محدوده مراسم مستقر هستند و امیدواریم با وجود ۷ فروند بالگرد و قطار مترو و حجم عظیمی از ناوگانی که مستقر کرده‌ایم بتوانیم خدمات خوبی را ارائه دهیم.

وی خطاب به شرکت کنندگان در این مراسم تاکید کرد که سربازان مردم در لباس فوریت‌های پزشکی شبانه روزی در این ایام در کنارشان هستند و امیدوار است هیچ زائری نیاز به خدمات درمانی نداشته باشد و مراسم در سلامت اجرا شود.

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