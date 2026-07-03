به گزارش ایلنا به نقل از سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، متن نامه به شرح ذیل است:

محضر مبارک ولی امر مسلمین جهان؛ حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ارواحنا له الفداء

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

شهادت مولا و اماممان سیدالشهدای انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای عزیز اعلی الله مقامه الشریف که جان ملت ایران بود، قلب‌مان را به درد آورد و وجودمان را آتش زد.

باور نمی‌کردیم که پیر و مرادمان، هستی و جانمان، در دوران حیات ما به دست خبیث‌ترین و ملعون‌ترین افراد؛ یعنی ترامپ خائن و نتانیاهوی جنایتکار به شهادت برسد.

این درد جانسوز جز با انتقام از قاتلان امام شهیدمان و تکه تکه کردن رئیس جمهور پلید آمریکا و نخست وزیر ملعون رژیم صهیونی، و نابودی استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونی التیام نمی‌یابد.

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل نامه، ضمن حمایت قاطع از ولایت و رهبری حضرت عالی، آمادگی داریم تا تحت زعامت و فرمان آن فرمانده معزز کل قوا، و هدایت‌های حکیمانه جنابتان، راه انتقام را هموار سازیم و تا پای جان برای خونخواهی از امام شهیدمان تلاش کنیم.

مطمئن باشید این شاگردانتان، پا در رکاب و گوش به فرمان، در اجرای دستورات و تدابیر آن مقتدای امت اسلامی اند.

دوام عمر حضرت عالی را از خداوند متعال خواستاریم.

سردار سرتیپ پاسدار ایوب سلیمانی؛ معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح

علی سعیدی؛ رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا

امیر سرلشکر امیر حاتمی؛ فرمانده کل ارتش

سردار سرلشکر پاسدار محمد علی عزیز جعفری؛ فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله الاعظم سپاه

سید عبدالفتاح نواب؛ نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت

عبدالله حاج صادقی؛ نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران

عباس محمد حسنی؛ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

محمد قمی؛ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

غلامحسین رمضانی؛ رئیس دفتر سیاست‌گذاری حفاظت نیروهای مسلح

سردار سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی کشور

علی شیرازی؛ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی

سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی؛ فرمانده نیروی قدس سپاه

سید ضیاء الدین آقاجانپور؛ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع

سردار سرتیپ پاسدار مجید ابن الرضا؛ سرپرست وزارت دفاع

سردار سرتیپ پاسدار علی پور؛ رئیس حفاظت اطلاعات سپاه

سردار سرتیپ پاسدار سید حجت الله قریشی؛ معاون هماهنگ کننده سپاه

سردار سرتیپ پاسدار محمد جواد زاده کمند؛ فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح

سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی، معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح

سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی؛ فرمانده نیروی زمینی سپاه

سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم؛ رئیس دانشگاه دفاع ملی

سردار سرتیپ پاسدار حسن حسن زاده؛ فرمانده سپاه تهران بزرگ

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