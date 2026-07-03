آمادگی خطوط BRT تهران برای مراسم وداع با رهبر شهید/ اعلام جزییات تغییر در دو خط تندرو

به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده گفت: با هدف تسهیل تردد شهروندان، خطوط منتخب تندرو با به‌کارگیری کامل ناوگان به‌صورت شبانه‌روزی خدمات‌رسانی خواهند کرد.

وی افزود: بر این اساس، خطوط ۱۰۱ (چهارراه تهرانپارس–پایانه آزادی)، ۱۰۲ (پایانه خاوران–پایانه آزادی)، ۱۰۳ (پایانه خاوران–پایانه علم و صنعت)، ۱۰۴ (پایانه جنوب–پایانه شهید افشار)، ۱۰۷ (پایانه معین–پارک‌وی)، ۱۰۸ (پایانه خاوران–پایانه جنوب) و ۱۱۰ (پایانه آزادگان–دانشگاه علوم و تحقیقات) با حداکثر ظرفیت و به‌صورت شبانه‌روزی به شهروندان خدمات ارائه خواهند کرد.

علیزاده در خصوص خط ۱۰۵ نیز گفت: این خط در مرحله نخست به‌صورت گردشی بین پایانه بیهقی و پایانه علم و صنعت تا پل سیدخندان سرویس‌دهی می‌کند و در صورت نیاز، مسیر گردشی آن تا پل صیاد شیرازی ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین از پیش‌بینی خدمات ویژه برای خط ۱۰۹ خبر داد و اظهار کرد: در این خط، علاوه بر به‌کارگیری کامل ناوگان، اتوبوس‌های کمکی نیز برای افزایش ظرفیت در مسیر مترو جوانمرد قصاب تا پایانه لاله به خدمت گرفته می‌شوند تا پاسخگوی حجم سفرهای شهروندان باشند.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، وی با تأکید بر آمادگی کامل شرکت واحد برای ارائه خدمات مناسب در این مراسم، از شهروندان خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفرهای خود، اطلاعیه‌ها و راهنمایی‌های منتشرشده از سوی شرکت واحد را دنبال و برای دریافت آخرین اطلاعات به صفحه ویژه بدرقه آقای شهید ایران در پرتال شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به نشانی bus.tehran.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/