آماده باش ۶۵ هزار نیروی پلیس در سه استان برای مراسم تشییع رهبر شهید
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اعلام آمادگی کامل مجموعه انتظامی کشور برای برگزاری مراسم وداع و تشییع شهید رهبر انقلاب گفت: ویژهترین طرح انتظامی، امنیتی و ترافیکی برای این مراسم پیشبینی و تمامی اقدامات لازم در این زمینه نهایی شده است.
به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان در جلسه هماهنگی اقدامات انتظامی و امنیتی مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری این مراسم اظهار کرد: این جلسه به منظور بررسی آخرین اقدامات مورد نیاز در تهران بزرگ برای مراسم وداع و تشییع و نهایی شدن برنامهریزیها برگزار شد و خوشبختانه تمامی اقداماتی که در این حوزه باید انجام میشد، به انجام رسیده است.
وی با اشاره به اعمال محدودیتهای گسترده ترافیکی در روز برگزاری مراسم، از شهروندان خواست با عوامل انتظامی و دستگاههای اجرایی همکاری کنند و افزود: برای افرادی که با خودروی شخصی در مراسم حضور پیدا میکنند، محلهایی برای پارک خودرو پیشبینی شده است و پس از استقرار خودروها، انتقال آنان به محل برگزاری مراسم از طریق ناوگان حملونقل عمومی انجام خواهد شد.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین از مردم خواست از تلاش برای ورود به ابتدای مسیرهای تشییع خودداری کنند و گفت: مراسم دارای مسیرها و معابر متعددی است و ضرورتی ندارد همه شرکتکنندگان در ابتدای مسیر حضور پیدا کنند. بهویژه سالمندان، خانوادههایی که به همراه کودکان در مراسم شرکت میکنند و افرادی که ممکن است در ازدحام جمعیت با مشکل مواجه شوند، باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
رادان با توصیه به ثبت محل پارک خودروها توسط شهروندان تصریح کرد: مردم خودروهای خود را تنها در محلهای تعیینشده پارک کنند تا پس از پایان مراسم بتوانند به سهولت به خودروهای خود دسترسی داشته باشند.
وی با تشریح ابعاد طرح تأمین امنیت مراسم افزود: بیش از ۶۵ هزار نفر از نیروهای انتظامی در استانهای تهران، قم و مشهد مسئولیت تأمین نظم و امنیت مراسم را برعهده خواهند داشت همچنین ۲۰۰ هزار نیرو از مرزها تا این سه استان، مأموریت پوشش محورهای مواصلاتی، جادهها و مرزهای کشور را انجام خواهند داد.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در قالب این طرح، ۱۶ هزار واحد گشت ویژه و ۱۵ هزار ایست و بازرسی نیز پیشبینی شده است.
رادان همچنین از آمادگی کامل مبادی ورودی کشور برای پذیرش مهمانان خارجی خبر داد و گفت: تمامی گذرگاههای هوایی و زمینی برای ورود مهمانان خارجی که قصد حضور در مراسم تهران، قم یا مشهد را دارند، آماده شده است و همه اقدامات انتظامی، امنیتی و حفاظتی برای برگزاری این مراسم به مرحله اجرا خواهد رسید.
به گزارش سایت پلیس، وی در پایان تأکید کرد: مجموعه انتظامی کشور با تمام ظرفیت خود برای برگزاری هرچه منظمتر و باشکوهتر این مراسم در آمادهباش کامل قرار دارد.