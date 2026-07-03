فرمانده یگان حفاظت محیطزیست اعلام کرد؛
پارکینگهای بوستان پردیسان در اختیار شرکتکنندگان مراسم تشییع رهبر شهید
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست گفت: در ایام پیش رو پارکینگهای شمالی (همت) و جنوبی (حکیم) پارک طبیعت پردیسان از صبح روز جمعه ۱۲ تیر تا پایان روز سه شنبه ۱۶ تیر تعطیل و در اختیار هموطنان حاضر در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، سردار رضا رستگار با اشاره به اقدامات و برنامههای یگان حفاظت سازمان محیط زیست در آیین بزرگداشت، وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید، اظهار کرد: حضور پرشور آحاد مردم در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید نماد اقتدار ملی، تجلی انسجام و همبستگی ملت ایران و تجدید میثاق با آرمانهای امام شهید و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است.
وی از همکاران سازمان حفاظت محیطزیست بهویژه محیطبانان و کارکنان یگان حفاظت سازمان دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ امام شهید، وحدت، همدلی و همبستگی ملت ایران را به نمایش بگذارند.
سردار رستگار از اجرای برنامههای ویژه زیستمحیطی همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، از جمله استقرار محیطبانان از ۱۰ استان کشور در محور تهران – مشهد، بهویژه در محدوده میامی تا عباسآباد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، فرمانده یگان حفاظت سازمان اظهار کرد: این مسیر به دلیل عبور از زیستگاه گونههای ارزشمند و در معرض خطر، از نقاط حساس کشور به شمار میرود و احتمال وقوع تصادف با حیاتوحش در این ایام افزایش مییابد؛ از این رو محیطبانان با استقرار در این محور حادثهخیز در جهت جلوگیری از حوادث، اقدامات پیشگیرانه را انجام میدهند ضمن اینکه هماهنگیهای لازم با پلیس راهور در جهت اعمال نظارت ویژه بر رعایت سرعت مطمئنه در این محور صورت گرفته تا از وقوع تصادفات جادهای جلوگیری شود.
سردار رستگار ادامه داد: محیط بانان در ادامه پویش محرمسبز ضمن حضور در مواکب، مسئولیت آموزش و راهنمایی مردم، نظارت بر مدیریت پسماند و صیانت از طبیعت را بر عهده خواهند داشت.
وی با تأکید بر اینکه نقش مردم در حفاظت از محیط زیست و رعایت اصول رانندگی ایمن، بهویژه در محورهای حادثهخیز برای گونههای در معرض خطر انقراض، نقشی حیاتی است، گفت: انتظار میرود همه با تأسی از رهبر شهید، حفاظت از محیط زیست را در همه شئون زندگی با دقت و حساسیت بیشتری دنبال کنیم.