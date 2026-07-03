۲ رشته جدید در شاخه کاردانش مدارس ایجاد شد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، احمدرضا دوراندیش با اشاره به دویست و بیست و ششمین (۲۲۶) جلسه کمیته کاردانش و مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست، اظهار کرد: در این جلسه جداول دروس جدید مربوط به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و همچنین تغییرات مربوط به نحوه ارائه و اجرای دروس کارورزی مورد بحث و بررسی اعضای کمیته قرار گرفت و پس از بررسی‌های کارشناسی، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، موافقت با راه‌اندازی دو رشته جدید در شاخه کاردانش با همکاری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بود.

وی افزود: بر این اساس، رشته الکترونیک – ارتباطات و علائم الکتریکی و همچنین رشته حمل‌ونقل ریلی – بهره‌برداری قطار و ایستگاه به تصویب اعضای کمیته کاردانش رسید.

دوراندیش خاطرنشان کرد: تصویب این رشته‌ها با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی، پاسخگویی به نیازهای تخصصی صنعت حمل‌ونقل ریلی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیاز بازار کار انجام شده است و می‌تواند زمینه ارتقای مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و تقویت ارتباط میان نظام آموزشی و بخش‌های تخصصی صنعت را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به بررسی موضوع کارورزی در این جلسه، تصریح کرد: اعضای کمیته، تغییرات مربوط به ارائه و اجرای دروس کارورزی را نیز با هدف ارتقای کیفیت آموزش‌های عملی، افزایش اثربخشی دوره‌های مهارتی و بهبود فرآیند اجرای این دروس مورد بررسی قرار دادند.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: مصوبات این جلسه پس از طی مراحل قانونی و فرآیندهای اجرایی، مبنای برنامه‌ریزی و اجرای رشته‌های جدید و اصلاحات مربوط به دروس کارورزی در شاخه کاردانش قرار خواهد گرفت.

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