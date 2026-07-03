تشریح اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی در میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، سید امیر محجوب، رئیس کمیته رسانه ستاد برگزاری مراسم تشییع امام شهید در دانشگاه آزاد اسلامی، با تشریح جزئیات اقدامات عملیاتی این دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی با تشکیل ۱۰ کمیته تخصصی در سطح ستاد و راه‌اندازی ۵ ستاد اصلی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، قم، ایلام و خوزستان، تمام توان آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، درمانی و پشتیبانی خود را برای برگزاری منظم، ایمن و شایسته این مراسم ملی و مذهبی به کار بسته است.

استقرار پردیس‌ها و مواکب در تهران و استان‌های دیگر

رئیس کمیته رسانه ستاد با اشاره به برپایی حدود ۳۸ موکب در تهران و استان های دیگر بیان کرد: ۳۸ موکب در سراسر کشور به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم خدمات‌رسانی خواهند کرد. ۲۶ موکب در استان تهران و علاوه بر آن، ۱۲ موکب دیگر نیز در استان‌های قم، خراسان رضوی، ایلام و خوزستان برپا می‌شود.

وی افزود: پردیس‌های اصلی دانشگاه شامل پردیس مصلی (شهید دکتر طهرانچی)، پردیس مجتمع شهید صدرزاده (پل روشندلان) و پردیس خیابان آیت‌الله سعیدی (ویژه سما) در کنار ده‌ها موکب از واحدهای تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران غرب و مجتمع فنی ولی‌عصر در نقاط مختلف پایتخت نظیر میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۶آذر، اسکندری شمالی و... مستقر شده و به صورت شبانه‌روزی خدمات‌رسانی می‌کنند.

آماده‌سازی بیش از ۴۰۰ هزار متر مربع فضای اسکان در ۱۵ استان

رئیس کمیته رسانه ستاد اظهار داشت: برای میزبانی از قریب به ۱۴۰ هزار نفر در فضاهای مسقف، مجموعا ً۲۳۵ نقطه شامل مدارس، مساجد، خوابگاه‌ها، نمازخانه‌ها، کلاس‌های درس و سوله‌های ورزشی در ۱۵ استان و ۷۷ واحد دانشگاهی با متراژ بیش از ۴۰۰ هزار متر مربع آماده‌سازی شده است.

آماده‌باش مراکز درمانی و استقرار درمانگاه‌ها

محجوب با بیان اینکه استقرار آمبولانس‌های ثابت و سیار در مسیرها و تشکیل تیم‌های پزشکی سیار 10 تا 15 نفره در استان ها انجام شده است، اظهار داشت: مدیران اجرایی بیمارستان‌ها به صورت ۲۴ ساعته در این مدت پاسخگو هستند.

وی تهیه و تجهیز کوله‌های امدادی برای ۴۵۰ نفر در سه استان، استقرار ۳ درمانگاه در شهر تهران، حضور کادر درمان در مواکب و هماهنگی جهت استفاده اضطراری از باند بالگرد بیمارستان فرهیختگان در شرایط اضطراری و آماده باش کامل بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، قم، ایلام و خوزستان از اقدامات مهم در حوزه درمان برای خدمات رسانی به هموطنان عنوان کرد.

تدارکات و پذیرایی از زائران

محجوب خاطرنشان کرد: طبخ و توزیع بهداشتی وعده‌ها و میان‌وعده‌های غذایی و آب معدنی به صورت مستمر در میان زائران انجام می شود.

سازماندهی ظرفیت مدارس سما و پویش‌های فرهنگی

رئیس کمیته رسانه ستاد با اشاره به نقش‌آفرینی بخش دانش‌آموزی گفت: تشکیل کارگروه های مشترک در واحدهای دانشگاهی با مشارکت معاونت علوم تربیتی و مهارتی و سازمان سما، سازوکار جذب کمک‌های خیرین و مشارکت مردمی و بهره‌گیری از مدارس سما جهت اسکان زائران از دیگر اقدامات مهم می باشد. همچنین پویش‌های فرهنگی مختلفی از جمله «بیعت با حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» ،« نذر فرهنگی»، «خادمان میدان» و «خادمان روایت»، مسابقات دل‌نوشته و نقاشی، و راه‌اندازی موکب‌های سما در مسیرهای مراسم اجرایی شده است.

انتهای پیام/