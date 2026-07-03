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انصاری در دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل:

صلح، پیش‌شرط حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با بحران‌های فرامرزی است

صلح، پیش‌شرط حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با بحران‌های فرامرزی است
کد خبر : 1807863
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رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در دیدار با آرمیدا آلیس جابانا، معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکاپ، با تأکید بر آثار مخرب جنگ، تحریم‌های یک‌جانبه و تغییرات اقلیمی بر محیط‌زیست، خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی، رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ایفای نقش مؤثر سازمان ملل در ایجاد صلح و ثبات به‌ویژه در منطقه غرب آسیا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در حاشیه نهمین نشست کمیته عالی‌رتبه محیط‌زیست و توسعه پایدار اعضای اسکاپ، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با آرمیدا آلیس جابانا، معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکاپ، دیدار و گفت‌وگو کرد. 

انصاری در این دیدار با اشاره به پیامدهای جنگ و تحریم‌های یک‌جانبه، اظهار کرد: تحریم‌ها دسترسی جمهوری اسلامی ایران به فناوری‌های نوین، منابع مالی و تسهیلات بین‌المللی پیش‌بینی‌شده در چارچوب کنوانسیون‌های محیط‌زیستی را با محدودیت مواجه کرده است.

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