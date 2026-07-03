تداوم محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۱۲ امروز
جانشین پلیس راه راهور فراجا از تداوم اجرای محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی کشور تا ساعت (۱۲ ظهر امروز) خبر داد و گفت: به منظور مدیریت بار ترافیکی و تسهیل تردد، جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال همچنان به صورت یکطرفه از (جنوب به شمال) مدیریت میشوند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: به دنبال افزایش حجم تردد و ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، از ساعت ۳:۳۰ بامداد امروز، جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵، مسیر (شمال به جنوب) این ۲ محور تا (ساعت ۱۲:۰۰ ظهر) مسدود شده و تردد تمامی وسایل نقلیه از سمت شمال به مقصد تهران و کرج ممنوع است.
وی افزود: در حال حاضر، جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به صورت یکطرفه و در مسیر جنوب به شمال تحت مدیریت ترافیکی قرار دارند و این محدودیت (تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز ۱۲ تیرماه) ادامه خواهد داشت تا ضمن تخلیه بار ترافیکی، شرایط برای تردد زائرین عازم به تهران به منظور شرکت در مراسم پیشرو فراهم شود. صورت هرگونه تغییر در زمان اجرای محدودیت اطلاعرسانیهای لازم انجام خواهد شد.
سرهنگ محبی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت:
۱)محور هراز در مسیر (جنوب به شمال)، محدودههای مشاء، پلور، آباسک وشنگلده با ترافیک نیمهسنگین مواجه است.
۲)محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال)، حدفاصل پل زنگوله تا پل سیاهبیشه دارای ترافیک نیمهسنگین است.
۳)آزادراه تهران–شمال در محدوده تونل شماره ۱۳، حدفاصل تونلهای ۱۷ تا ۱۸ و انتهای تونل البرز با ترافیک نیمهسنگین همراه است.
۴)آزادراه کرج–قزوین نیز در حدفاصل گلشهر تا حصارک و همچنین محدودههای هشتگرد و ناصرآباد دارای ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی تأکید کرد: مأموران پلیس راه در تمامی محورهای مواصلاتی کشور مستقر هستند و در صورت هرگونه تغییر در وضعیت تردد یا اعمال محدودیتهای جدید، اطلاعرسانی لازم به شهروندان انجام خواهد شد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری به محورهای شمالی خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها را از مراجع رسمی دریافت کنند.