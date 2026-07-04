در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
امسال سهمیه فرزند شهید در دانشگاه علوم پزشکی تهران نداشتیم/ سهمیه همسر جانباز هم صفر بود
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: امسال سهمیه فرزند شهید در دانشگاه علوم پزشکی تهران نداشتیم، مجموع سهمیههای خانواده شهدا، فرزند جانباز، جانباز ۲۵ درصد و شهید در نیمسال اول، ۱۲ نفر بوده است. این تعداد از میان ۴۳۱ نفر پذیرفتهشده برای نیمسال اول است.
علیرضا استقامتی، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره سهمیههای گسترده در کنکور به خبرنگار ایلنا گفت: ما سهمیههای متنوعی داریم. در رابطه با دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاهها، سهمیههایی مانند فرزند شهید، فرزند رزمنده، خانواده شهدا، جانباز ۲۵ درصد، بومی، درخشان، از مقطع کارشناسی پزشکی، منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه و مهمان وجود دارد. بیشترین تعداد سهمیههایی که در حال حاضر داریم، مربوط به مناطق است.
وی افزود: برای سال ۱۴۰۴، آمار سهمیهها به شرح زیر است: ۱۰۰ نفر سهمیه منطقه یک، ۲۹ نفر سهمیه منطقه دو، ۱۷ نفر سهمیه منطقه سه و ۴ نفر مهمان. همچنین، ۶۴ نفر از مقطع کارشناسی پزشکی و ۵۴ نفر از سهمیه ایثارگران پذیرفته شدهاند. در این سال، سهمیه فرزند شهید وجود نداشته و سهمیه همسر جانباز نیز صفر بوده است. تعداد پذیرفتهشدگان با سهمیه فرزند جانباز ۲۵ درصد، دو نفر و خانواده شهدا، هفت نفر بوده است.
استقامتی خاطرنشان کرد: این اعداد و ارقام نشان میدهد که سهم سهمیههای مربوط به شهدا و جانبازان، بخش قابلتوجهی از کل ظرفیت را تشکیل نمیدهد. در واقع، سهمیههای متنوع، بهویژه سهمیههای مناطق، بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: آنچه مطرح میشود، در چارچوب قانون نیز قرار دارد. طبق قانون، عمده سهمیهها مربوط به سهمیه مناطق است. بر این اساس، مناطق محروم سهمیهای برای ورود به دانشگاههای بزرگ دریافت میکنند و به همین دلیل، داوطلبان از مناطق دو و سه نیز در این دانشگاهها پذیرفته میشوند.
به گفته وی، نحوه مدیریت این سهمیهها و اصلاحات مورد نیاز، در شورای انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و برای ساماندهی آنها تدابیری اندیشیده شده است تا تنوع و تعدد سهمیهها کاهش یابد. با این حال، نباید این تصور ایجاد شود که تعداد سهمیههای مناطق بسیار زیاد است.
استقامتی با بیان اینکه امسال سهمیه فرزند شهید در دانشگاه علوم پزشکی تهران نداشتیم، گفت: مجموع سهمیههای خانواده شهدا، فرزند جانباز، جانباز ۲۵ درصد و شهید در نیمسال اول، ۱۲ نفر بوده است. این تعداد از میان ۴۳۱ نفر پذیرفتهشده برای نیمسال اول است.
وی تصریح کرد: اطلاع دارم که شورای انقلاب فرهنگی در این زمینه، کمیته و کمیته فرعی تشکیل داده و در حال بررسی موضوع است. با این حال، بخش قابلتوجهی از این موارد باید در صحن اصلی شورا مطرح شود که هنوز به آن مرحله نرسیده است. طرحهایی برای ساماندهی این سهمیهها در دست بررسی است. بدیهی است که در بسیاری از کشورهای جهان نیز سهمیههایی از این دست وجود دارد. با مراجعه به منابع علمی نیز مشاهده میشود که کشورهای مختلف، اشکال گوناگونی از سهمیهها را پیشبینی کردهاند.
استقامتی با تأکید بر اینکه ساماندهی این سهمیههای کنکور ضروری به نظر میرسد و ما نیز از انجام این ساماندهی استقبال میکنیم، افزود: باید تنها دو یا سه دستهبندی کلی سهمیه وجود داشته باشد و این میزان تنوع و تعدد نباشد؛ چون ممکن است موجب کاهش انگیزه در دانشجویان شود. با این حال، وضعیت به گونهای نیست که بتوان گفت ۶۰ درصد دانشجویان علوم پزشکی تهران از سهمیهها استفاده میکنند؛ این تصور صحیح نیست.
وی ادامه داد: عمدتاً منظورم این است که داوطلبان از مناطق دو و سه برای ورود به دانشگاه تهران میآیند. اصل موضوع این است که افراد پذیرفتهشده باید شایستگی کامل و کافی داشته باشند و از میان بهترینها، از طریق یک آزمون جامع کشوری و در شرایطی متعادل انتخاب شوند. با این حال، عدالت آموزشی ابعاد دیگری نیز دارد.
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان داشت: بالاخره افرادی که در مناطق محروم کشور زندگی میکنند، هرچند از امکانات آموزشی و رفاهی شهر تهران برخوردار نیستند و درآمد خانوادهشان نیز اجازه شرکت در کلاسهای تقویتی را فراهم نمیکند، باز هم فرزندان این کشور و افرادی مستعد هستند. در صورتی که امکان پرورش مناسب استعدادهای آنان فراهم نشود، اعطای سهمیهای عادلانه به آنان میتواند به برقراری عدالت آموزشی کمک کند.
وی با تأیید اینکه این سهمیههای گسترده میتواند موجب افت کیفیت آموزش و خدمات درمانی شود، گفت: اما مهم آن است که پس از پذیرش دانشجو، آموزشها بهگونهای ارائه شود که در صورت وجود این نقیصه، تا حدی اصلاح و جبران گردد.
استقامتی معتقد است: هرچند خود من نیز بر این باورم که این سهمیهها باید ساماندهی شوند و تعداد آنها محدودتر گردد تا این مسائل برطرف شود. به این ترتیب، جوانان بتوانند با انگیزه و امید به قبولی در آزمون سراسری شرکت کنند و از سهمیههای واقعی بهره ببرند. همچنین، سهمیههایی که هنوز ساماندهی نشدهاند، به شکل مناسبی اصلاح شوند تا انگیزه جوانان تقویت گردد.
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان گفت: در حال حاضر، اغلب سهمیهها بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی اجرا میشوند و دولت صرفاً مجری این قوانین است. امیدوارم طرحی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ساماندهی سهمیهها مطرح شده است، در نهایت به تصویب برسد و این سهمیهها به شکلی عادلانه بازنویسی و اجرا شوند.