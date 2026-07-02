به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محتبی خالدی با اشاره به برپایی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید و سابقه پوشش امدادی جمعیت هلال‌احمر در مراسم‌های مشابه، از جمله مراسم ارتحال امام راحل و اربعین حسینی، گفت: یکی از مخاطرات این‌گونه مراسم، گرمازدگی است.

وی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی، از شرکت‌کنندگان در مراسم خواست در صورت مشاهده علائمی مانند تعریق شدید، سردرد، تهوع، استفراغ، دردهای عضلانی یا خستگی، احتمال گرمازدگی را جدی بگیرند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر افزود: مصرف آب، پیش از احساس تشنگی، در پیشگیری از گرمازدگی بسیار مؤثر است و سالمندان به‌ویژه باید هر ۱۵ دقیقه یک‌بار آب بنوشند.

خالدی ادامه داد: اگر افراد دچار علائم یادشده شدند، باید بلافاصله به نزدیک‌ترین تیم امدادی جمعیت هلال‌احمر که تقریباً هر ۵۰ متر در مسیر مراسم تشییع مستقر است، یا به چادرهای امدادی، بیمارستان‌های صحرایی و آمبولانس‌های جمعیت هلال‌احمر مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: در غیر این صورت، شماره ۱۱۲ را فراموش نکنید؛ این شماره با دریافت آدرس دقیق، امکان اعزام فوری تیم‌های امدادی به محل را فراهم می‌کند.