رئیس جمعیت هلالاحمر:
امکانات امدادی در مسیرهای تشییع بهطور کامل پیشبینی شده است
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به آمادگی کامل این جمعیت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدا انقلاب گفت: امکانات امدادی در مسیرهای تشییع بهطور کامل پیشبینی شده و نیروها و تجهیزات لازم در حالت آمادهباش قرار دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به آمادگی کامل جمعیت هلالاحمر برای خدمترسانی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، گفت: جمعیت هلالاحمر با استفاده از ظرفیتهای خود در حال ارائه خدمات به زائران و مشتاقانی است که برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضور یافتهاند.
وی افزود: در بسیاری از پارکها، بوستانها، ساختمانهای اداری و سالنهای ورزشی، امکانات اسکان برای زائران فراهم شده و این اسکانها ممکن است با استفاده از چادر، پتو و زیراندازهای ویژه انجام شده باشد. در هر اردوگاه اسکان نیز خودروهای آمبولانس، خودروهای نجات و نیروهای امدادی حضور دارند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: علاوه بر این، دستگاههای پخت نان به صورت سیار و آشپزخانههای سیار نیز در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی تدارک دیده شده و امکان خدمترسانی به تعداد کافی را فراهم کرده است.
کولیوند تصریح کرد: آمبولانسها، موتورسیکلتهای امدادی، خودروهای نجات، بالگرد و تجهیزات دیگری مانند پهپاد آماده شده و در مسیرهای تشییع و همچنین محلهای تعیینشده برای وداع با پیکر مطهر مورد استفاده قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: کلینیکها و بیمارستانهای سیار نیز توسط جمعیت هلالاحمر احداث و تجهیز شده و کادر درمانی در آنها مستقر هستند.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین گفت: در زمینه توزیع بستههای غذایی نیز اقدامات لازم انجام شده و علاوه بر آن، تعدادی از نیروهای امدادی به صورت «طبیبالدوار» با کولهپشتیهای حاوی دارو و امکانات پزشکی در میان جمعیت حضور دارند تا در صورت نیاز، خدمات را در همان محل ارائه کرده و افراد را به اولین مرکز درمانی منتقل کنند.
کولیوند افزود: ما با تمام توان آمادگی خدمترسانی داریم و امروز بازدیدی نیز از یکی از محلهای اسکان انجام شد و بازدیدهای دیگری نیز انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: انشاءالله خداوند متعال کمک کند تا بتوانیم خدمترسانی خوبی در این مراسم باشکوه انجام دهیم و امروز تکلیف اصلی خود را این میدانیم که در کنار مردم و برای مردم، خدمتگزار صادق مردم عزیز در این مراسم باشکوه باشیم.