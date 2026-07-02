وی افزود: در بسیاری از پارک‌ها، بوستان‌ها، ساختمان‌های اداری و سالن‌های ورزشی، امکانات اسکان برای زائران فراهم شده و این اسکان‌ها ممکن است با استفاده از چادر، پتو و زیراندازهای ویژه انجام شده باشد. در هر اردوگاه اسکان نیز خودروهای آمبولانس، خودروهای نجات و نیروهای امدادی حضور دارند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: علاوه بر این، دستگاه‌های پخت نان به صورت سیار و آشپزخانه‌های سیار نیز در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی تدارک دیده شده و امکان خدمت‌رسانی به تعداد کافی را فراهم کرده است.

کولیوند تصریح کرد: آمبولانس‌ها، موتورسیکلت‌های امدادی، خودروهای نجات، بالگرد و تجهیزات دیگری مانند پهپاد آماده شده و در مسیرهای تشییع و همچنین محل‌های تعیین‌شده برای وداع با پیکر مطهر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: کلینیک‌ها و بیمارستان‌های سیار نیز توسط جمعیت هلال‌احمر احداث و تجهیز شده و کادر درمانی در آن‌ها مستقر هستند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین گفت: در زمینه توزیع بسته‌های غذایی نیز اقدامات لازم انجام شده و علاوه بر آن، تعدادی از نیروهای امدادی به صورت «طبیب‌الدوار» با کوله‌پشتی‌های حاوی دارو و امکانات پزشکی در میان جمعیت حضور دارند تا در صورت نیاز، خدمات را در همان محل ارائه کرده و افراد را به اولین مرکز درمانی منتقل کنند.

کولیوند افزود: ما با تمام توان آمادگی خدمت‌رسانی داریم و امروز بازدیدی نیز از یکی از محل‌های اسکان انجام شد و بازدیدهای دیگری نیز انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: ان‌شاءالله خداوند متعال کمک کند تا بتوانیم خدمت‌رسانی خوبی در این مراسم باشکوه انجام دهیم و امروز تکلیف اصلی خود را این می‌دانیم که در کنار مردم و برای مردم، خدمتگزار صادق مردم عزیز در این مراسم باشکوه باشیم.