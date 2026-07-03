صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: طی سه روز آینده، در ساعات بعدازظهر و شب، در نیمه جنوبی استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و شمال و شرق هرمزگان، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی نقاط استان خراسان جنوبی نیز شرایط مشابهی حاکم خواهد بود. همچنین در غالب نقاط کشور، از نظر بارشی، جو تقریباً پایدار و بدون بارش است، اما پدیده غالب در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، اصفهان، تهران، سمنان، قم و البرز، گردوخاک خواهد بود.

ضیائیان ادامه داد: طی سه روز آینده، بخش‌هایی از کشور درگیر پدیده گردوخاک خواهند بود که منشأ آن وزش باد بر روی کانون‌های داخلی گردوخاک است. همچنین از امروز جمعه، دمای هوا در بسیاری از مناطق کشور بین ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت و این روند تا هفته آینده ادامه دارد؛ به‌طوری‌که در این بازه زمانی، تغییرات محسوسی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در پایان گفت: پیش‌بینی می‌شود از ابتدای هفته آینده، دمای هوای استان تهران نیز افزایش یابد. برای مثال، اگر دمای هوای تهران در حال حاضر حدود ۳۲ درجه سانتی‌گراد باشد، از روز شنبه به بعد دما به حدود ۳۶ درجه سانتی‌گراد و حتی بالاتر خواهد رسید.

انتهای پیام/