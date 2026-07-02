به گزارش ایلنا، علی فرهادی در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه سراسر کشور گفت: نگاه وزارت آموزش و پرورش این است که همه بخش‌های ستادی و پشتیبانی باید در خدمت تحقق اهداف معاونت‌های آموزشی و پرورشی باشند تا نظام تعلیم و تربیت به اهداف سند تحول بنیادین دست یابد.

وی با تأکید بر اینکه رسالت حوزه برنامه‌ریزی، فراهم کردن منابع و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های آموزشی است، افزود: هنر مدیریت استفاده از ظرفیت‌هایی است که وجود دارد و امروز تلاش کرده‌ایم با همین رویکرد، بهره‌وری منابع را افزایش دهیم.

فرهادی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش گفت: با وجود آنکه حدود ۵۴ هزار نفر مشمول بازنشستگی هستند، برای آغاز سال تحصیلی آینده هیچ نگرانی بابت کمبود معلم وجود ندارد. از این تعداد، حدود ۳۳ هزار نفر نیروی آموزشی هستند و در مقابل، ۲۸ هزار دانشجومعلم از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی وارد مدارس خواهند شد. همچنین استمرار خدمت معلمان، استفاده از ظرفیت حق‌التدریس و سایر برنامه‌های پیش‌بینی شده، تراز نیروی انسانی را مثبت خواهد کرد.

معاون برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: امسال نیز آزمون استخدامی نیروهای سرایدران برگزار خواهد شد و برای تأمین نیروی انسانی مدارس برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است.

وی تأکید کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، تراز نیروی انسانی آموزش و پرورش برای سال تحصیلی آینده مثبت است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کمبود معلم نخواهیم داشت.

رشد قابل توجه منابع و کاهش بدهی‌ها

فرهادی با تشریح وضعیت منابع مالی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بدهی‌های انباشته این وزارتخانه که زمانی بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بود، اکنون به کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و تلاش می‌کنیم این رقم نیز به صفر برسد.

وی افزود: رشد بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ به ۶۸ درصد رسید، در حالی که میانگین رشد بودجه کشور ۳۷ درصد بود. همچنین در سال ۱۴۰۴ نیز رشد بودجه این وزارتخانه ۴۶ درصد است که بالاتر از میانگین رشد بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از افزایش قابل توجه سرانه مدارس خبر داد و گفت: سرانه مدارس از حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این اعتبار می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء کیفیت آموزشی مدارس، به ویژه هنرستان‌ها، ایفا کند و علاوه بر آن اعتبارات جداگانه‌ای نیز برای تجهیز هنرستان‌ها اختصاص یافته است.

فرهادی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی مطالبات فرهنگیان گفت: طی یک سال و نیم گذشته اعتبارات مربوط به امتحانات پیش از آغاز فرآیند برگزاری آزمون‌ها تأمین شده و پرداخت اضافه‌تدریس معلمان نیز به صورت منظم انجام گرفته است.

وی همچنین از اجرای موفق ارتقاء رتبه‌بندی معلمان خبر داد و افزود: بیش از ۳۳۰ هزار نفر از فرهنگیان مشمول ارتقای رتبه شدند و معوقات مربوط به آنان نیز پرداخت شده است.

پرداخت پاداش بازنشستگان و استمرار خدمت

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان اظهار کرد: برای نخستین بار دو مرحله پاداش پایان خدمت فرهنگیان به ارزش بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. همچنین برای دومین سال متوالی پاداش استمرار خدمت فرهنگیان نیز پرداخت شده و این روند در سال جاری ادامه خواهد یافت.

فرهادی با بیان اینکه رفاه معلمان یکی از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش است، گفت: در گذشته آموزش و پرورش ردیف مستقلی برای رفاه فرهنگیان وجود نداشت اما با پیگیری‌های انجام شده، این ردیف در بودجه ایجاد شد. اعتبار رفاهی فرهنگیان که در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود، در بودجه سال ۱۴۰۵ به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همچنین از طراحی مدل جدید بیمه درمان فرهنگیان خبر داد و گفت: در این طرح، معلمان می‌توانند از میان چند شرکت بیمه، شرکت ارائه‌دهنده خدمات درمانی خود را انتخاب کنند.

اصلاح برنامه درسی در دستور کار

فرهادی با تأکید بر ضرورت بازنگری در برنامه درسی ملی اظهار کرد: برنامه درسی فعلی نیازمند اصلاح است و باید متناسب با نیازهای روز دانش‌آموزان بازطراحی شود.

وی گفت: برخی کتاب‌های درسی، به ویژه در دوره ابتدایی، بیش از اندازه دشوار هستند و لازم است با حفظ کیفیت آموزشی، از ایجاد فشار و تنش بر دانش‌آموزان جلوگیری شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه معلمان در تربیت سرمایه انسانی کشور، اظهار کرد: مهم‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است و معلمان نقش اصلی را در تربیت این سرمایه بر عهده دارند.

معاون برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر نقش معلمان در کیفیت آموزش اظهار کرد: هر اندازه بتوانیم معلمان توانمندتر، باانگیزه‌تر و حرفه‌ای‌تری داشته باشیم، بسیاری از مشکلات نظام آموزشی برطرف خواهد شد. بهترین کتاب‌های درسی، امکانات آموزشی و برنامه‌های تحولی نیز بدون معلم توانمند به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

فرهادی با قدردانی از تلاش فرهنگیان سراسر کشور ابراز امیدواری کرد که با همدلی، برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، سال تحصیلی جدید با نشاط، کیفیت و اقتدار آغاز شود.

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