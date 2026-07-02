مرگ سالانه ۷ هزار نفر در کشور به دلیل مصرف مواد تقلبی

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، امیرحسین یاوری، در نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری با هدف افزایش هم‌گرایی اندیشمندان حوزه تولید محتوا در پیشگیری از اعتیاد که در مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد، با تأکید بر ضرورت طراحی محتوای متناسب با گروه‌های سنی مختلف، گفت: تولید محتوای اثربخش باید بر اساس ویژگی‌ها، نیازها و اقتضائات هر گروه سنی انجام شود و نمی‌توان برای همه مخاطبان از یک الگوی واحد استفاده کرد.

وی افزود: برای کودکان مهدکودک، استفاده از شعر، قصه، کتاب‌های داستان و ابزارهای متناسب با دنیای کودک می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد، در حالی که برای دانش‌آموزان مقاطع بالاتر باید از بازی‌های آموزشی، ابزارهای تعاملی و به‌ویژه ظرفیت فضای مجازی بهره گرفت؛ چرا که بخش عمده مخاطبان نوجوان و جوان امروز در این فضا حضور دارند.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اهمیت ارزیابی مستمر تولیدات فرهنگی و آموزشی، اظهار کرد: پس از تولید محتوا، لازم است ابزارها در محیط واقعی اجرا و سپس به صورت کیفی مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار گیرند تا میزان اثربخشی آن‌ها مشخص شود.

یاوری با بیان اینکه ستاد آمادگی انعقاد قرارداد با تیم‌های تخصصی را دارد، تصریح کرد: انتظار داریم گروه‌های متخصص متناسب با هر گروه هدف، با حضور دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز علمی شکل بگیرند و مسئولیت تولید محتوای تخصصی را بر عهده بگیرند.

وی ادامه داد: در مرحله نخست، تمرکز ما بر تولید گزاره‌های محتوایی است و پس از آماده شدن این گزاره‌ها، در مراحل بعدی به ابزارهای اجرایی و قالب‌های مناسب تبدیل خواهند شد.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به بهره‌گیری از تجربه‌های موفق بین‌المللی گفت: باید از نمونه‌های موفق دنیا در حوزه پیشگیری الهام بگیریم و متناسب با فرهنگ بومی، پیام‌های مؤثر و قابل فهم برای مخاطبان طراحی کنیم.

یاوری همچنین بر ضرورت مشارکت مردم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: افزایش آگاهی عمومی، اطلاع‌رسانی شفاف درباره پیامدهای مصرف مواد مخدر و جلب مشارکت اجتماعی از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت در حوزه پیشگیری است.

وی با اشاره به آثار مخرب ناخالصی مواد مخدر گفت: سالانه هفت هزار نفر در کشور بخاطر مصرف مواد مخدر تقلبی به کام مرگ فرو می‌روند، به دلیل ناخالصی‌ها و ترکیبات خطرناک موجود در مواد مخدر و روانگردان‌های غیرمجاز رخ می‌دهد و اطلاع‌رسانی دقیق در این زمینه می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها داشته باشد.

یاوری با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری منظم جلسات تخصصی اظهار کرد: در هر جلسه یک ارائه علمی با هدف ایجاد همگرایی ذهنی میان اعضا خواهیم داشت. همچنین از تمامی اعضا درخواست می‌کنیم پیشنهادهای خود درباره نحوه برگزاری جلسات و اجرای برنامه‌ها را ارائه کنند و در صورت آمادگی برای مدیریت هر یک از گروه‌های تخصصی، همراه با معرفی اعضای تیم و برآورد هزینه‌ها، آمادگی خود را اعلام کنند تا فرآیند انعقاد قرارداد و آغاز فعالیت‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در تمامی کارگروه‌ها علاوه بر اعضای تخصصی، نمایندگانی از معاونت پیشگیری ستاد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله وزارتخانه‌های ذی‌ربط حضور خواهند داشت تا ضمن تسهیل روند تصمیم‌گیری، زمینه اجرای عملیاتی برنامه‌ها در دستگاه‌های مسئول فراهم شود.

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