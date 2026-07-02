هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری سایبری در ایام مراسم تشییع رهبر شهید
رئیس پلیس فتای فراجا، نسبت به احتمال فعالیت مجرمان سایبری در ایام وداع، تشییع و تدفین قائد عزیز شهید هشدار داد و با اشاره به سوابق تجمعات بزرگ، تأکید کرد که در چنین شرایطی احتمال سوءاستفاده مجرمان سایبری از حضور پرشور مردم وجود دارد و از عموم شهروندان خواست با هوشیاری کامل از دام شگردهای کلاهبرداران اینترنتی دوری کنند.
به گزارش ایلنا، سردار وحید مجید اعلام کرد: افراد سودجو با سوءاستفاده از حضور گسترده تودههای مردم در مراسم سوگواری و بهرهبرداری از حساسیتهای عاطفی عمومی، ممکن است برای سرقت اطلاعات بانکی و کلاهبرداری مالی اقدام کنند.
وی مهمترین شگردهای مورد استفاده مجرمان در این ایام را در ۵ محور اصلی تشریح و نسبت به آنها هشدار داد.
رئیس پلیس فتا فراجا محور اول را استفاده از دستگاههای اسکیمر در مسیرهای تردد اعلام کرد و گفت: مجرمان سایبری با دستکاری دستگاههای کارتخوان (POS) در فروشگاهها، مراکز خدماتی و جایگاههای سوخت در مسیرهای بین راهی، اقدام به کپیبرداری از اطلاعات کارتهای بانکی میکنند.
وی تأکید کرد: شهروندان نباید کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار دهند و الزماً باید رمز عبور را شخصاً و در معرض دید مستقیم خود وارد کنند. همچنین توصیه میشود در سفرهای طولانی، از کارتهایی با موجودی محدود استفاده شود.
سردار مجید حملات فیشینگ با عناوین فریبنده (رزرو پارکینگ و اسکان) را به عنوان دومین محور برشمرد و افزود: یکی از شگردهای رایج اخیر، ارسال پیامک یا لینکهای جعلی با عناوینی نظیر «رزرو پارکینگ»، «ثبتنام اسکان»، «دریافت خدمات رفاهی» یا «تخصیص نذورات» است. کاربران به هیچ عنوان نباید بر روی این لینکهای ناشناس کلیک کرده و اطلاعات هویتی یا بانکی خود را در صفحات جعلی وارد کنند.
وی سوءاستفاده از جریان کمکهای مردمی را سومین محور عنوان کرد و ادامه داد: کلاهبرداران با ایجاد صفحات جعلی در شبکههای اجتماعی و انتشار شماره حسابها یا درگاههای پرداخت غیررسمی، درصدد جذب کمکهای مالی تحت پوشش مراسم هستند.
رئیس پلیس فتا تأکید کرد: کمکهای نقدی تنها باید از طریق حسابها و درگاههای رسمی و معتبر نهادهای ذیصلاح انجام پذیرد.
سردار مجید با اشاره به اینکه فروش خدمات و بلیتهای جعلی، محور دیگر برای کلاهبرداری است، اظهار کرد: مجرمان با انتشار آگهیهای دروغین در خصوص فروش بلیت، خدمات حملونقل و رزرو اقامتگاه، شهروندان را به پرداخت وجه از طریق درگاههای نامعتبر ترغیب میکنند. خرید تمامی خدمات باید از طریق سامانههای رسمی و مراجع تأیید شده انجام شود.
انتشار اخبار جعلی و ایجاد شایعه پنجمین محور است که سردار مجید در این باره گفت: به منظور جلوگیری از اخبار جعلی، شایعه و سردرگمی هموطنان، توصیه میشود اخبار مربوط به مراسم را تنها از مراجع رسمی مانند رسانه ملی دریافت کرده و از بازنشر مطالب تأییدنشده در فضای مجازی اکیداً خودداری کنند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت اطلاعات، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، پیامکهای فریبنده یا مواجهه با کلاهبرداری، بلافاصله موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس policefata. ir و شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.
بر اساس گزارش سایت پلیس وی اظهار کرد: هوشیاری فردی و رعایت نکات امنیتی، کارآمدترین راهکار در مقابله با این مجرمان است.