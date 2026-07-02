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درمان و رهاسازی ۲۳۲ جانور وحشی در مرکز بازپروری پردیسان

درمان و رهاسازی ۲۳۲ جانور وحشی در مرکز بازپروری پردیسان
کد خبر : 1807579
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از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری، ۲۳۲ فرد از گونه‌های مختلف حیات‌وحش پس از طی مراحل درمان، تیمار و بازپروری در کلینیک و مرکز بازپروری جانوران وحشی پارک طبیعت پردیسان وبا احراز توانایی بقا در طبیعت، به زیستگاه‌های طبیعی خود در استان‌های مختلف کشور بازگردانده شدند.

به گزارش ایلنا، بابک باستانی، مسئول کلینیک و مرکز بازپروری جانوران وحشی پارک طبیعت پردیسان، با اعلام این خبر گفت: از مجموع جانوران رهاسازی‌شده، ۱۷۰ فرد پرنده، ۱۷ خزنده و ۴۵ پستاندار بوده‌اند. گونه‌های ارزشمندی همچون عقاب استپی، شاهین، دال سیاه، شاه‌بوف و افعی دم‌عنکبوتی نیز پس از درمان و بازپروری موفق، در زیستگاه‌های طبیعی خود در استان‌های تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی، مازندران، گیلان و ایلام رهاسازی شدند. 

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی در فرآیند تیمار و بازپروری، بازگرداندن جانوران به زیستگاه طبیعی آن‌هاست، اظهار داشت: تمامی اقدامات کارشناسان و تیم‌های درمانی با هدف بازیابی سلامت، توانایی بقا و بازگشت گونه‌ها به طبیعت انجام می‌شود. با این حال، در برخی موارد شدت آسیب‌ها یا پیشرفت بیماری به‌گونه‌ای است که علی‌رغم انجام تمامی اقدامات تخصصی، امکان بازگشت جانور به طبیعت فراهم نمی‌شود. 

باستانی با اشاره به وضعیت دو قلاده پلنگ مبتلا به ویروس دیستمپر افزود: روند درمان این دو پلنگ حدود شش ماه به طول انجامید و حتی در شرایط دشوار جنگ ۴۰ روزه نیز مراقبت‌ها و اقدامات درمانی بدون وقفه و با حساسیت کامل ادامه یافت. با وجود تلاش‌های گسترده تیم درمان، آسیب‌های عصبی غیرقابل‌برگشت از جمله تشنج، تیک‌های عصبی و نابینایی، امکان بازگشت این جانوران به طبیعت را از بین برد. 

بنابر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، وی ادامه داد: شدت عوارض بیماری به حدی بود که جانوران دچار خودآسیبی شده و جراحات عمیقی را متحمل می‌شدند و امکان تأمین حداقل استانداردهای رفاهی برای آن‌ها وجود نداشت. بر همین اساس، پس از بررسی‌های تخصصی مراجع علمی از جمله دانشکده دامپزشکی و با اجماع تیم درمان، تصمیم به اجرای یوتانایز بر پایه مستندات علمی، اصول اخلاق حرفه‌ای دامپزشکی و با هدف پایان دادن به درد و رنج غیرقابل درمان این دو پلنگ اتخاذ شد.

 

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