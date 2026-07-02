به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از فعالیت سامانه بارشی خبر داد. براساس این هشدار رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می‌شود.

این شرایط جوی پنج‌شنبه (۱۱تیر) در خراسان جنوبی، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، جنوب و مرکز کرمان، شمال و شرق هرمزگان، جمعه (۱۲تیر) در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، جنوب و مرکز کرمان، شمال و شرق هرمزگان، ارتفاعات شمالی آذربایجان غربی، شنبه (۱۳ تیر) در شمال و شرق هرمزگان، مرکز و جنوب کرمان، نیمه شمالی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل و یک‌شنبه (۱۴ تیر) در اردبیل، نیمه شمالی استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی مورد انتظار است.

از اثرات این مخاطره احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی است.

سازمان هواشناسی در این شرایط‌عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها را توصیه می‌کند.

سازمان هواشناسی در توصیف سامانه دوم از افزایش گرادیان فشاری خبر داد. بر این اساس وزش باد شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

منطقه اثر این شرایط جوی پنج‌شنبه (۱۱ تیر) و جمعه (۱۲ تیر) در کرمان، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری، نیمه شرقی فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، قم، سمنان، تهران و شنبه (۱۳ تیر) و یک‌شنبه (۱۴ تیر) در سمنان، اصفهان، تهران، قم، البرز، یزد، کرمان، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان پیش بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی است.

سازمان هواشناسی در این شرایط احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی را توصیه می‌کند.

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