به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان بهشت حضرت زهرا (س) در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای زائرشهر بهشت حضرت زهرا (س) برای اسکان و خدمت‌رسانی به زائران آماده‌سازی شده است.

بر اساس این برنامه‌ریزی، با همکاری جمعیت هلال احمر استان اصفهان، ۱۲ هزار دستگاه چادر چهار نفره در سایت‌های اسکان پیرامون بهشت زهرا (س) برپا شده است. همچنین حدود ۶ هزار دستگاه چادر در محل‌های اسکان بهشت زهرا (س) و حرم مطهر امام راحل برپا می‌شود.

برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد ظرفیت نهایی اسکان به حدود ۶۰ هزار نفر خواهد رسید که بخش عمده آن در سایت‌های چادری و حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر نیز در فضاهای مسقف اسکان داده خواهند شد و در صورت نیاز این ظرفیت با نصب شید، داربست و سازه‌های موقت توسعه می‌یابد.

سایت‌های اسکان با تفکیک فضاهای ویژه بانوان، آقایان و خانواده‌ها طراحی شده‌اند و به منظور ارتقای ایمنی، پیرامون تمامی سایت‌ها با داربست‌هایی به ارتفاع حدود یک‌ونیم متر محصور خواهد شد تا محدوده اسکان از مسیرهای تردد خودروها و پارکینگ‌ها تفکیک شود.

در هر یک از سایت‌های اسکان، چادر مدیریت، استقرار نیروهای انتظامی، ایستگاه صلواتی و خدمات فرهنگی پیش‌بینی شده است. همچنین با هماهنگی انجام‌شده با مجموعه «شهر سالم»، در صورت تأمین نیرو، پایگاه‌های بهداشت و درمان نیز در سایت‌های اسکان مستقر خواهند شد.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، امکان پذیرش زائران از هم‌اکنون فراهم است، اما آغاز رسمی اسکان از شامگاه جمعه خواهد بود تا زائرانی که قصد حضور در مراسم روز شنبه را دارند، بتوانند از شب قبل در محل‌های پیش‌بینی‌شده مستقر شوند. خدمات اسکان نیز تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

برای ساماندهی تردد خودروها نیز پارکینگ‌های اختصاصی در نظر گرفته شده و برآوردها نشان می‌دهد مجموع ظرفیت سایت‌های اسکان و پارکینگ‌ها امکان پذیرش ده‌ها هزار نفر از زائران را فراهم می‌کند.

در حوزه خدمات شهری نیز عملیات بهسازی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ چشمه سرویس بهداشتی در بهشت زهرا (س) و حرم مطهر امام خمینی (ره) در مراحل پایانی قرار دارد که یک ظرفیت کم نظیر در سطح شهر تهران است. این اقدامات از چند هفته گذشته و با پیش‌بینی حضور گسترده زائران آغاز شده و هم‌زمان برنامه‌های فضاسازی، خدمات فرهنگی، نظافت، نگهداشت محیط، تأمین آب شرب و استقرار تانکرهای آب نیز برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران در حال اجراست.

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