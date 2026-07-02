به گزارش ایلنا، سید جلال ملکی، با اعلام اینکه تلاش ۱۲ روزه آتش‌نشانان جهت تأمین ایمنی مصلی برای برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، شب گذشته -چهارشنبه دهم تیرماه- به پایان رسید، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مسئولیت‌ها در مصلی بر عهده سازمان آتش‌نشانی بود که نیروهای ما در طول ۱۲ روز اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادند.

وی افزود: احصای ناایمنی‌ها در طول این ایام از سوی آتش‌نشانی انجام و جهت رفع آن به دستگاه‌های مسئول اعلام شد. مواردی از جمله حذف حوض در محوطه مصلی و جابجایی برخی سازه‌ها در طول این مدت صورت گرفت و شب گذشته اقدامات ما در این بخش به پایان رسید.

ملکی با یادآوری اینکه در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه همزمان با برگزاری مراسم وداع، آتش‌نشانان در ۸۰ نقطه در مصلی و مبادی اطراف آن مستقر خواهند بود، تصریح کرد: بیش از ۴۰۰ نیروی آتش‌نشان و داوطلب با ۷۱ دستگاه خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در محل حضور دارند و آماده خدمت‌رسانی هستند. همانطور که پیش از این نیز اعلام کردیم نیروهای ما در پارکینگ‌ها، مبادی ورودی، زائرشهرها و طول مسیر برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب مستقر خواهند بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به تخمین حضور حجم گسترده جمعیت، نیروهای آتش‌نشانی علاوه بر زمان برگزاری مراسم وداع در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه که پیش‌بینی می‌شود تا ساعت ۲۰ یا ۲۱ به طول بینجامد، تا ظهر دوشنبه برای تخلیه کامل و بازگشت مصلی به حالت عادی در محل حضور خواهند داشت.

وی با تأکید بر اینکه با مدیریت نیروهای آتش‌نشانی هیچ‌گونه کمبودی در تأمین نیروهای انسانی نداریم، یادآور شد: تعداد نیروهای ما برای برگزاری مراسم کافی‌ست و به کمک نیروهای آتش‌نشانی هیچ استانی نیاز نداریم و به عبارتی از هیچ‌یک از شهرها در این زمینه کمکی درخواست و دریافت نکرده‌ایم.

ملکی با اعلام اینکه علاوه بر پوشش مراسم‌های وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، ۱۳۸ ایستگاه‌آتش‌نشانی و ۶ هزار نیرو در سطح شهر در آماده‌باش کامل هستند، گفت: حضور در مراسم‌ها به هیچ عنوان امدادرسانی به شهروندان را متوقف نخواهد کرد و آماده کمک به شهروندان در حوادث احتمالی هستیم اما از آن‌ها درخواست می‌کنیم نهایت دقت و توجه را برای کاهش حوادث در این روزها داشته باشند، چراکه ممکن است نه به دلیل کمبود نیرو بلکه به علت حضور حجم گسترده جمعیت سرعت رسیدن به محل حادثه کاهش یابد.

توصیه‌های ایمنی سخنگوی آتش نشانی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در ادامه ضمن توصیه‌هایی به حاضران در مراسم‌های وداع و تشییع، تأکید کرد: زائرانی که از شهرستان‌ها به تهران عزیمت می‌کنند، تا حد امکان با خودروی شخصی خود به داخل شهر نیایند و پس از پارک خودرو در پارکینگ‌ها با وسایل حمل و نقل عمومی به محدوده‌های مرکزی شهر تردد کنند تا ترافیک کمتری را شاهد باشیم.

وی با تأکید بر اینکه افراد در مراسم تشییع به هیچ عنوان بر خلاف موج مردم حرکت نکنند و با جمعیت هم راستا باشند، یادآور شد: سرعت حرکت افراد باید متناسب با سرعت حرکت جمعیت باشد، چراکه در صورت کم و زیاد شدن سرعت حرکت، امکان زمین خوردن افراد وجود دارد. از زائران درخواست می‌کنیم که در صورت زمین خوردن فردی، سریعتر به او کمک کنند که به شرایط عادی بازگردد، چراکه ممکن است در غیر این صورت افراد دیگر نیز زمین بخورند.

ملکی همچنین از زنان باردار و افراد سالخورده درخواست کرد که در مرکز جمعیت حضور نیابند و در کناره‌ها قرار بگیرند و در صورت‌عدم تحمل شرایط از مسیر جمعیت خارج شوند تا خود و دیگران دچار آسیب نشوند.

وی با بیان اینکه بهتر است خانواده‌ها به همراه فرزندان خود در مراسم حضور نیابند، یادآور شد: در غیر این صورت از خانواده‌ها تقاضا می‌کنیم مراقب کودکان باشند؛ چراکه یکی از مسائل رایج در چنین اجتماعات بزرگی گم شدن کودکان است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تأکید کرد: افراد در صورت تمایل به خروج از جمعیت، به صورت مورب و آهسته از مسیر خارج شوند و به هیچ عنوان موج جمعیت را قطع نکنند تا منجر به زمین خوردن افراد نشوند. در صورت فشار جمعیت نیز افراد می‌توانند دستان را مقابل قفسه سینه قرار دهند تا فضای کوچکی برای تنفس داشته باشند.

به گزارش سایت شهر، وی در پایان یادآور شد: از زائران تقاضا می‌کنیم از دیوارها، نرده‌ها، تیرها، درخت‌ها و ساختمان‌ها فاصله بگیرند؛ چراکه ممکن است بین جمعیت و این سازه‌ها آسیب ببینند.

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